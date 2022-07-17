Чому Україна не припиняє загальну мобілізацію: експерт дав відповідь

Українці отримують повістки, коли військові потребують ротації

До кінця літа в Україні триває загальна мобілізація, в рамках якої на захист країни можуть бути покликані військовозобов’язані чоловіки та жінки. Незважаючи на те, що процес не переривався з лютого, поки невідомо, чи закінчиться він у серпні. Насамперед це пов’язано з необхідністю частіше проводити "перезмінки" на фронті, щоб українські захисники встигали відпочити та набратися сил.

Таке пояснення пролунало від колишнього радника керівника МВС та голови Офісу президента Віктора Андрусіва. Як пише "НВ", кількості українців в армії зараз більш ніж достатньо, проте є свої нюанси, чому мобілізація все ще потрібна.

Головна причина — потреби фронту.

"Якщо ми зазнали втрат або нам потрібно вивести на відновлення солдатів, які там уже чотири місяці десь на передовій знаходилися, ось тоді відбувається мобілізація", — каже Андрусів.

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При цьому метою не є мобілізація якнайбільшої кількості людей, щоб у будь-який момент відправити їх на фронт. ЗСУ діють інакше: постачають призовникам усе необхідне, навчають їх. І тільки після цього, у разі потреби, "замінюють" ними тих, кому необхідний фізичний та психологічний перепочинок.

Віктор Андрусів підкреслив, що охочих захищати Батьківщину не бракує. Однак багато в чому ситуація на фронті залежить від кількості військової техніки, яка використовується в боях, — і на це також варто звертати увагу.

"Солдат треба перевозити, солдати повинні мати чим воювати", — зауважив чиновник.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яких лікарів мають пройти всі призовники перед відходом до армії. Список медичних фахівців досить значний.

Також ми писали, що робити у разі, якщо військовозобов’язаному відмовили у законній відстрочці від мобілізації.