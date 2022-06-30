Мобилизация в Украине: какие навыки стоит иметь молодому бойцу

Среди необходимых навыков является умение пользоваться стрелковым оружием

В Украине продолжается вторая волна всеобщей мобилизации, связанная с полномасштабным вторжением рф в Украину. Военкоматы ежедневно работают над тем, чтобы призывать новых украинцев в ряды ВСУ. Часто в этом перечне появляются люди, которые не имеют никаких сугубо "военных" навыков, которые, при этом, могут оказаться очень важными.

Именно поэтому сегодня "Телеграф" расскажет, к чему предполагаемому призывнику следует быть готовым на службе. Наш материал будет основан на личных наблюдениях солдата Службы связей с общественностью Силы территориальной обороны ВСУ Владимира Дегтярьова, который уже успел повоевать в горячих точках Харьковщины.

Физическая выносливость

Как говорит военнослужащий, люди, не имеющие достаточно узкую военную специализацию, часто перемещаются на фронте. При этом еще и несут большой груз, иногда с дополнительным чужим. В бронежилете, с оружием, боеприпасами и рюкзаком вес оборудования на военном может достигать 20-30 кг.

Именно поэтому мужчина говорит о необходимости тренировать свое тело к выносливым испытаниям, которые может подкинуть фронт. "Быть Рэмбо", поясняет он, необязательно, но можно начать бегать, приседать и отжиматься.

"Как-то раз мы эвакуировали из окопов побратима с травмой ноги. Часть дороги нужно было передвигаться по узкой тропинке, где костыль цеплялся за кусты, а времени было в обрез. Я закинул его на плечи и пошел, и всю дорогу благодарил гири и тренера по борьбе, — приводит пример Владимир Дегтярьов. — Ваша физическая форма — это забота не только о себе, но и сослуживцах".

Умение обращаться с оружием

Конечно же, не каждому на фронте может пригодиться автомат или винтовка, сейчас противостояние в основном перешло на тяжелую технику — танки и артиллерию. Однако уметь пользоваться оружием все равно нужно. Военнослужащий предлагает будущим бойцам самостоятельно изучить эту тонкость на курсах или во время индивидуальных тренировок в тире. По его мнению, наиболее важным является умение двигаться с оружием и чувствовать его. Это может избавить от многих технических проблем в будущем.

Знание теории

Владимир Дегтярьов говорит, что знание основ структуры армии, главных военных званий и должностей, а также умение различать основные виды техники могут очень даже помочь новичку в армии.

Будет нелишним также ознакомиться с различными видами вооружения, в идеале — с военным сленгом, дабы понимать старших коллег сразу же. Дополнительно военный предлагает почитать материалы или посмотреть видео, как создавать фортификационные сооружения — блиндажи, окопы, траншеи и т.п.

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Тренировка психики

Пребывание на фронте — это всегда стресс. Поэтому нужно хотя бы теоретически ознакомиться с тем, как мозг человека может реагировать на острые и внезапные изменения.

"Если вы занимаетесь спортом и имеете возможность — примите участие в соревнованиях, дабы проследить, как вы реагируете на стрессовую ситуацию", — предлагает боец.

Вспомните основы медицины

Что-то большинство из нас проходило в школе на уроках основ безопасности жизнедеятельности или биологии, но вряд ли вспомнит все тонкости. Будущему бойцу стоит пройти курсы тактической медицины, выучить их основные алгоритмы и даже попрактиковаться (в тех же повязках) на родных или друзьях.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто является абсолютно непригодным для службы в армии даже во время общей мобилизации.