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Мобилизация женщин в Украине: какие документы нужно подготовить для военкомата

Автор
Юлия Потерянко Юлия Потерянко
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Чтобы стать на военный учет, необходимо будет подать четкий список документов
Чтобы стать на военный учет, необходимо будет подать четкий список документов

Подать пакет документов нужно будет в военкомат по месту регистрации

В Украине с 1 октября начнется взятие на учет женщин в возрасте 18-60 лет из четко определенного списка профессий. Некоторые украинки получат отсрочку, в частности, беременные и молодые мамы, но остальным, кто подпадает под очерченные правительством критерии, придется явиться в свой военкомат и предоставить определенный пакет документов.

Как сообщает издание "Апостроф", в перечень необходимых бумаг входят:

  • паспорт/ID-карта;
  • заявление о взятии на учет;
  • идентификационный номер;
  • диплом о получении профессии/специальности;
  • справка с места работы с указанием должности;
  • свидетельство о браке при наличии;
  • свидетельство о рождении детей/документ об опеке при наличии;
  • фото 3х4.

Украинкам нужно будет предъявить эти документы в военкоматы по месту своей регистрации. После этого на каждую военнообязанную будет заведено личное дело. Также придется пройти медкомиссию, которая определит – годится женщина для военной службы или нет.

В дальнейшем женщины планируют призывать за определенной очередностью. Ее будут определять в соответствии с потребностью армии в специалистах тех или иных специальностей. Мобилизационные задачи формирует Генштаб.

Как ранее сообщал Телеграф, военнообязанным женщинам в Украине разъяснили их обязанности в связи со взятием на учет.

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#Документы #Мобилизация #Воинский учет #Жінки