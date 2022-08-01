Мобилизация в Украине: какие обязанности возложены на военнообязанных женщин

Что ожидает женщин с 1 октября — детали

В Украине некоторые категории женщин согласно приказу Министерства обороны обязаны стать на военный учет и защищать государство от вооруженной агрессии россии на уровне с мужчинами. Речь идет о женщинах, профессии которых родственны 17 военно-учетным специальностям. Поэтому в рамках действующего законодательства уже с 1 октября они должны явиться в военкоматы.

Как пишет издание "УП", военнообязанные женщины имеют определенные обязанности, возложенные на них во время действия военного положения в стране из-за войны с россией, а именно:

Состоять на военном учете по месту жительства.

При условии временного выезда из страны стать на учет по месту консульского учета в украинских дипломатических учреждениях.

Прибывать по вызову в военкоматы — для чего

– вас примут на военный учет и определят ваше назначение на время действия военного положения в стране;

– оформят военно-учетные документы и приписки;

– вам нужно будет пройти медицинское освидетельствование;

– из военкомата вас направят на предварительную подготовку (обучение).

Следует отметить, что строго запрещается менять место фактического проживания (нахождения) с момента объявления мобилизации.

Обязанности военнообязанных женщин

Проходить медицинское освидетельствование и лечение по решению комиссии по вопросам приписки, призывной комиссии или военно-врачебной комиссии.

Проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять военную обязанность в запасе.

Прибыть в ТЦКСП не позднее, чем 7 дней после вызова, для снятия с учета, при изменяющемся месте проживания планируется поездка в командировку или на обучение, лечение, отпуск и т.д.

В срок не позднее 7 дней сообщать об изменении семейного положения, состоянии здоровья, адреса места жительства или временного пребывания, а также смене должности или работы;

Сразу сообщать ТЦКСП или органы СБУ о потере военно-учетного документа.

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Ранее "Телеграф" сообщал, по какому принципу в Украине мобилизуют женщин и кто из этой категории военнообязанных будет иметь право на отсрочку от военной службы.

Также следует напомнить, как будут наказывать прекрасную половину человечества за уклонение от службы в рамках всеобщей мобилизации.