Мобилизация в Украине: какие обязанности возложены на военнообязанных женщин
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Что ожидает женщин с 1 октября — детали
В Украине некоторые категории женщин согласно приказу Министерства обороны обязаны стать на военный учет и защищать государство от вооруженной агрессии россии на уровне с мужчинами. Речь идет о женщинах, профессии которых родственны 17 военно-учетным специальностям. Поэтому в рамках действующего законодательства уже с 1 октября они должны явиться в военкоматы.
Как пишет издание "УП", военнообязанные женщины имеют определенные обязанности, возложенные на них во время действия военного положения в стране из-за войны с россией, а именно:
- Состоять на военном учете по месту жительства.
- При условии временного выезда из страны стать на учет по месту консульского учета в украинских дипломатических учреждениях.
Прибывать по вызову в военкоматы — для чего
– вас примут на военный учет и определят ваше назначение на время действия военного положения в стране;
– оформят военно-учетные документы и приписки;
– вам нужно будет пройти медицинское освидетельствование;
– из военкомата вас направят на предварительную подготовку (обучение).
Следует отметить, что строго запрещается менять место фактического проживания (нахождения) с момента объявления мобилизации.
Обязанности военнообязанных женщин
- Проходить медицинское освидетельствование и лечение по решению комиссии по вопросам приписки, призывной комиссии или военно-врачебной комиссии.
- Проходить подготовку к военной службе, военную службу и выполнять военную обязанность в запасе.
- Прибыть в ТЦКСП не позднее, чем 7 дней после вызова, для снятия с учета, при изменяющемся месте проживания планируется поездка в командировку или на обучение, лечение, отпуск и т.д.
- В срок не позднее 7 дней сообщать об изменении семейного положения, состоянии здоровья, адреса места жительства или временного пребывания, а также смене должности или работы;
- Сразу сообщать ТЦКСП или органы СБУ о потере военно-учетного документа.
Ранее "Телеграф" сообщал, по какому принципу в Украине мобилизуют женщин и кто из этой категории военнообязанных будет иметь право на отсрочку от военной службы.
Также следует напомнить, как будут наказывать прекрасную половину человечества за уклонение от службы в рамках всеобщей мобилизации.