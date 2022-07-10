На защите Родины: как мобилизуют женщин в Украине

Украинки в вопросе службы в армии должны проявить инициативу

Женщины могут стать на защиту Украины по мобилизации, но только добровольно после подписания контракта. И несмотря на популярность темы в сети и множество фейков про массовую мобилизацию украинок, за несколько месяцев вторжения россии желание служить высказали около тысячи женщин.

Об этом сообщила замминистра обороны Украины Анна Маляр. Эти женщины пришли добровольно. За все годы войны с 2014 в Украине принудительная мобилизация женщин не практиковалась.

Также есть нюансы по постановке женщин на учет, специальности которых близки к военным. Пересматривать список в ближайшее время не будут. Постановка на учет должна начаться 1 октября 2022 года, но как пишет "АрмияInform", Генштаб ВСУ должен еще опубликовать дополнительные изменения к нормативным актам, которые регулируют этот вопрос.

На данный момент ВСУ не требуется массовая мобилизация женщин для пополнения рядов, а также нет ограничений для женщин для выезда из Украины, связанных с мобилизацией.

Ранее "Телеграф" публиковал комментарий юриста, который объяснил зачем нужна постановка женщин на воинский учет в Украине.