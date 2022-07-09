Будут ли призывать женщин в армию после постановки на учет 1 октября – комментарий юриста

Сейчас государство интересует, сколько в резерве есть женщин, имеющих специальности, близкие к военным

О мобилизации женщин в Украине во время войны ходит немало фейков и мифов. Один из таких мифов – военнообязанных украинок из расширенного списка Минобороны после 1 октября, когда они по новым требованиям должны стать на учет, начнут вызывать в армию.

Как пишут "Факты", этот страх развеял адвокат, управляющий партнер адвокатского объединения Андрей Калита. По его словам, действующие нормы украинского законодательства предусматривают для женщин добровольную мобилизацию и мобилизацию по контракту. "У нас сейчас есть только добровольная мобилизация для женщин и мобилизация тех, кто заключил контракт с ВСУ", — сказал юрист.

Он напомнил, что женщины, имеющие профессию из списка профессий, причастных к военно-учетным специальностям, пока имеют единственное обязательство – стать на учет с 1 октября этого года. По словам Калиты, это означает лишь то, что государство будет понимать, сколько и где находятся представительниц тех или иных профессий, которые могут понадобиться армии.

Юрист также отметил, что вручение повесток украинским мужчинам не по месту прописки – на улице, в клубе, на блокпосте, на пляже или в случае нарушения комендантского часа – не незаконно. Причина тому – отсутствие в законодательстве нормы, которая прописывала, где именно должна вручаться повестка. "Основное условие при вручении повестки – установление личности", – отметил Калита. И объяснил, это означает, что документ должен получить лично тот человек, которому он назначен, а не родственник, знакомый или сосед. Кроме того, вручать повестку должно уполномоченный из военного комиссариата, который обязан представиться и показать свое удостоверение. В этих условиях вручение происходит законно.

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В случае неявки по повестке выписывается штраф за административное правонарушение в размере от 1700 до 3400 грн. Но это только в первый раз. Если уклонение произошло повторно даже после штрафа, за это предусмотрена уголовная ответственность с наказанием от двух до пяти лет лишения свободы.

Как писал Телеграф, юрист объяснил, какие изменения произошли в законодательстве о мобилизации студентов и кому из них могут прислать повестку на законных основаниях.