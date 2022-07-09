Чи призиватимуть жінок до армії після постановки на облік 1 жовтня – коментар юриста

Наразі державу цікавить, скільки в резерві є жінок, які мають спеціальності, дотичні до військових

Про мобілізацію жінок в Україні під час війни ходить чимало фейків та міфів. Один із таких міфів – військовозобов’язаних українок із розширеного списку Міноборони після 1 жовтня, коли вони за новими вимогами мають стати на облік, почнуть викликати до війська.

Як пишуть "Факти", цей страх розвіяв адвокат, керівний партнер адвокатського об’єднання Андрій Калита. За його словами, чинні норми українського законодавства передбачають для жінок лише добровільну мобілізацію та мобілізацію за контрактом. "У нас зараз є лише добровільна мобілізація для жінок і мобілізація тих, хто уклав контракт з ЗСУ", — сказав юрист.

Він нагадав, що жінки, які мають фах зі списку професій, дотичних до військово-облікових спеціальностей, мають поки єдине зобов’язання – стати на облік з 1 жовтня цього року. За словами Калити, це означає лише те, що держава розумітиме, скільки і де перебуває представниць тих чи інших професій, які можуть знадобитись армії.

Юрист також зазначив, що вручення повісток українським чоловікам не за місцем прописки – на вулиці, у клубі, на блокпості, на пляжі чи в разі порушення комендантської години – не є незаконним. Причина тому – відсутність у законодавстві норми, яка би прописувала, де саме має вручатись повістка. "Основна умова під час вручення повістки – встановлення особи", – зазначив Калита. І пояснив, це означає, що документ має отримати особисто та особа, якій він призначений, а не родич, знайомий чи сусід. Крім того, вручати повістку має уповноважений посадовець з військового комісаріату, який зобов’язаний представитись і показати своє посвідчення. За цих умов вручення відбувається законно.

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У разі неявки за повісткою виписується штраф за адміністративне правопорушення у розмірі від 1 700 до 3 400 грн. Але це тільки у перший раз. Якщо ухиляння відбулось повторно навіть після штрафу, то за це передбачена кримінальна відповідальність із покаранням від двох до п’яти років позбавлення волі.

Як писав "Телеграф", юрист пояснив, які зміни відбулись у законодавстві про мобілізацію студентів і кому з них можуть прислати повістку на законних підставах.