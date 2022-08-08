Мобілізація в Україні: чому до війська беруть не тих, хто хоче воювати – з’явилось пояснення

Мотивація служити – не головний чинник, війську потрібні кваліфіковані бійці

Україна готується до ймовірного продовження воєнного стану та загальної мобілізації після 23 серпня, і у військовозобов’язаних виникає питання, чому зараз частіше призивають не тих, хто бажає служити. Так до війська потрапляють люди, значно менш вмотивовані, тоді як добровольці лишаються вдома. Ситуацію пояснив начальник Дарницького територіального центру комплектування у Києві, полковник Руслан Тригуб.

В інтерв’ю "Громадському" він наголосив, що до війська беруть не за бажанням людини, а за наявністю відповідних навичок. "Є військово навчений ресурс — це особи, які служили в армії. Їх навчали, держава на них витрачала кошти, коли вони служили на строковій військовій службі (або в поліції чи у Службі безпеки). Їх не треба перенавчати — треба тільки нагадати те, що вони знають", — сказав Тригуб. До того ж, керівник центру комплектування послався на вимоги армійського керівництва – якщо воно вимагає викликати кваліфікованих людей необхідних армії спеціальностей (гранатометники, танкісти, артилеристи, тощо), то центри комплектування виконують саме це замовлення.

Голова ТЦК також прокоментував слова міністра оборони Олексія Резнікова, який раніше заявив, що армія наразі не має потреби в мобілізації, хоча процес при цьому триває. "Наразі комплектування проводиться постійно. Є бойові втрати, є небойові втрати, є некомплект тощо. Ми доукомплектовуємо військові частини згідно з заявками, які нам направляють вищі керівні штаби", — розповів Тригуб. І додав, що виклик може отримати будь-хто з числа визнаних придатними військовозобов’язаних чи резервістів, які не мають права на відстрочку.

Тригуб також поділився, що зараз потік добровольців на загал суттєво зменшився. Черги до ТЦК, які показують по телебаченню, це переважно люди, які звертаються за відстрочкою, прийшли на медкомісію чи мають інші питання. Кількість тих, хто з них бажає воювати, полковник оцінив приблизно у три особи на сто.

Як повідомляв "Телеграф", юристка пояснила, що робити тим військовозобов’язаним українцям, які були визнані придатними до служби, хоча мають певні хвороби.