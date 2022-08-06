Мобілізація з хворобами: як оскаржити висновки військово-лікарської комісії

Оскаржити рішення ВЛК можна двома способами

Після початку загальної мобілізації в Україні деякі військовозобов’язані із хворобами зіткнулися з тим, що військово-лікарська комісія визнала їх придатними до служби.

Як розповіла правозахисниця Вікторія Тютюнникова в ефірі телемарафону новин, дані випадки не є масовими, а тому багато хто з тих, хто опинився в цій ситуації, просто не знає, що ж робити далі.

"На жаль, поки людина не отримає статусу непридатного до служби — вона вважається придатною. Тимчасова непридатність тягнеться до того моменту, поки не з’явиться остаточний висновок ВЛК. Якщо особа непридатна — її не можуть мобілізувати", — сказала вона.

За її словами, іноді трапляється, що під час вручення повістки людина не надала документа, що підтверджує непридатність до служби, але в такому разі медвисновок варто показати під час проходження комісії.

Без проходження комісії мобілізація неможлива. Однак, якщо ВЛК після цього дала помилковий висновок, що військовозобов’язаний придатний до служби, то варто оскаржити рішення, звернувшись до ВЛК вищого рівня.

Також добитися перегляду рішення можна у судовому порядку. Для цього необхідно вказати причину перегляду та додати до цього всі документи ВЛК та результати попередніх комісій.

Правозахисниця також наголосила, що до компетенції суду не входить перевірка здоров’я, а тому їм варто надати медичні висновки як доказову базу для розгляду.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, яких лікарів мають пройти всі призовники перед відходом до армії. Список медичних фахівців досить значний.

Також ми писали, що робити у разі, якщо військовозобов’язаному відмовили у законній відстрочці від мобілізації.