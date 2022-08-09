Чи можуть мобілізувати людину без військового досвіду: відповідь юристів

Мобілізованих навіть за порушення не можуть відправити на передову без навчання

Військові комісари в Україні переконують: до лав ЗСУ залучають тих військовозобов’язаних, які пройшли відповідну підготовку – відслужили в армії, поліції, Нацгвардії, тощо. Тим не менше, українських чоловіків усе ж турбує питання, чи можуть їх мобілізувати за умови відсутності такого досвіду.

Як пояснили "24 каналу" юристи, таке цілком можливо. Так, за словами адвокатки Адвокатського об'єднання Legal Strategy Віолетти Монастирської, законом не заборонена мобілізація без досвіду. Що в ньому дійсно обмежується, так це відправка не навчених людей на фронт. "Нікого не можна відправляти до зони бойових дій без підготовки відповідно до ст. 29 Закону України "Про військовий обов'язок та військову службу", а саме військовозобов'язані та резервісти мають пройти навчальні, перевірочні та спеціальні збори", — сказала вона.

Отже, мобілізація в такому разі передбачає проходження необхідної підготовки. Втім, зараз строки такої підготовки скорочені, наголосила Монастирська. Через те, що в Україні тривають активні бойові дії, навчання триває від 7 до 20 днів.

У свою чергу, Микола Волківський, президент "Першого міжнародного фонду розвитку України", та Артем Олійник, президент "МАСПН" Україна, зазначили, що це стосується і мобілізації порушників – суперечливої практики, коли повістки виписують, наприклад, під час рейду нічними клубами. Таких людей можуть мобілізувати, але на передову одразу точно не відправлять. Без досвіду та відповідних навичок вони у зоні бойових дій одразу отримають ушкодження чи загинуть, а це велика проблема для офіцерсько-командного складу.

Як зазначила адвокатка юридичної компанії "Riyako&Partners", Катерина Аніщенко, опинитись на передовій людина без досвіду може лише за однієї умови – якщо вона служить добровільно і підписала документ про своє бажання бути саме на передовій. "Якщо ж таке свавілля відбувається зі сторони військової частини, то рекомендую звертатись до командира з рапортом, в якому просити направити вас на навчання, бо у вас не має достатнього досвіду або відсутня амуніція тощо. Як показав досвід – такі рапорти, при належності їх вручення мають свій результат", – сказала вона.

Як повідомляв "Телеграф", зараз вирішується питання продовження загальної мобілізації після 23 серпня і того, в якій формі вона відбуватиметься.