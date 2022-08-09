Новий етап: якою буде мобілізація після 23 серпня

Експерти розходяться в оцінці майбутньої мобілізації

Мобілізація в Україні офіційно діє до 23 серпня 2022 року, але може бути продовжена, оскільки збройні сили потребують поповнення резервів. Але після продовження мобілізація може відрізнятись від попередньої.

За словами члена комітету ВР з питань нацбезпеки Романа Костенка, які наводить "Апостроф", залучення на службу буде більш вибірковим. Він вважає, що у новій хвилі мобілізації орієнтуватимуться на кваліфікацію та відбиратиму військовозобов’язаних на певні спеціальності.

Його колега Сергій Рахманін зазначає також, що рішення про проведення мобілізації означає, що Україна залучає людей на службу у разі потреби. Скільки потрібно призовників, час та спеціальності визначають армійці.

Іншу точку зору висловлює військовий експерт Михайло Жирохов. Фахівець зазначив, що мобілізація на новому етапі може стати ще масовішою через великі втрати серед військових. Варто враховувати не лише безповоротні втрати, а й поранених. На його думку, оперативні резерви, які вже мобілізовані, добігають кінця і кількість людей не покриває потреби фронту. Раніше експерти пояснювали, що через інтенсивність бойових дій ротацію військових із першої лінії фронту потрібно проводити частіше. Зазначимо, частина новобранців потребує навчання чи проходження спеціальної підготовки, для кваліфікованого персоналу цей термін менший.

Нагадаємо, "Телеграф" вже публікував інформацію про те, що до армії підбирають саме кваліфікований персонал та центри комплектування при мобілізації орієнтуються на потреби та запити керівництва. Також, з жовтня на військовий облік почнуть ставити жінок — для них є низка особливостей отримання статусу військовозобов’язаної.

Що стосується тих випадків, коли чоловік не з’явився в центр комплектування по повістці, то навіть у разі покарання штрафом це не скасують можливості повторного вручення повістки. Покарання за ухилення не звільняє з військової повинності.