У якому разі Україна може продовжити загальну мобілізацію після 23 серпня

Більшість рішень військового командування залежить від тривалості бойових дій

В Україні з лютого триває загальна мобілізація, процес якої може закінчитися вже наприкінці серпня. Проте є і ймовірність її продовження, адже російські окупанти поки не планують залишити нашу країну в спокої. Якщо війна таки перейде до затяжної фази, то, очевидно, нашій армії знадобиться додаткове підкріплення у вигляді живої сили.

Більше деталей повідомляє видання "Апостроф", посилаючись на слова адвоката об’єднання Legal Strategy Віолетти Монастирської. Юристка наголосила, що в Україні мобілізація не завжди на практиці відбувається так, як прописана теоретично.

Монастирська наголосила, що фактично "хвиль" мобілізації в Україні немає: людей у якийсь момент мобілізували більше, в якийсь — менше. При цьому в командуванні ЗСУ запевняли, що наступної хвилі призову до армії влада не планує. При цьому, якщо потреба з’явиться, то повістки отримуватимуть не лише офіцери, а й солдати.

"Все залежатиме від загального стану як на бойових порядках, так і від потреби військовослужбовців", — наголосила адвокат.

Загальна мобілізація теж може бути продовжена, адже ЗСУ через дуже запеклі бої на деяких відрізках фронту регулярно потребують притоку нових бійців, а також проведення ротації для тих, хто тривалий час тримає вогневі рубежі. До того ж ЗСУ постійно формують списки так званого "бойового резерву", який може бути задіяний при затягуванні війни з росією.

У будь-якому разі призов буде залежати від прямих потреб української армії. Офіційного рішення про можливе продовження загальної мобілізації поки що прийнято не було.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, чи можуть українцям вручати повістки в армію вже повторно і що робити у такому разі.

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