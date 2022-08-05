Мобілізація в Україні: чи можуть повторно вручити повістку – відповідь юриста
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В Україні практикується повторне вручення повісток
В Україні триває загальна мобілізація, яку оголосили в країні через повномасштабне вторгнення рф. У зв’язку з цим військовозобов’язані чоловіки активно отримують повістки.
Чи можна отримати повістку повторно, розповів юрист Ростислав Кравець, передають Факти ICTV. Він зазначив, що в Україні практикується повторне вручення повісток.
Юрист розповів, що повторні повістки можуть спрямовувати, якщо особі не змогли її вручити, або військовозобов’язаний не з’явився у військкомат у призначений час.
"Звичайно, повторні повістки можуть надсилатися, якщо особа за певних обставин її не отримала. Повторну повістку можуть направити як для уточнення даних призовника, так і для проходження ВЛК (військово-лікарська комісія), щоб з’ясувати придатність до служби", — заявив Кравець.
Юрист зазначив, що військовозобов’язаним, які ухиляються від проходження військової служби, або не з’являються у військкомати після отримання повісток, загрожує кримінальна та адміністративна відповідальність.
"Однак навіть сплата штрафу (3400-5100 грн) або арешт (від 3 до 5 років) не звільняють військовозобов’язаного від мобілізації", — додав юрист.
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