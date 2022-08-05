Мобілізація триває: в РНБО спростували фейки про призов, якими лякають українців

Рада буквально на днях звільнила від призову дві категорії громадян, а їх уже почали залякувати

Нещодавнім рішенням Верховна Рада України звільнила родичів загиблих на війні від призову до війська під час мобілізації. Тим не менше, в мережі циркулює чимало повідомлень про те, що ця норма буцімто не працює. Центр протидії дезінформації при РНБО зібрав три найпоширеніші та прокоментував їх.

Родичі загиблих почали отримувати повістки

У ЦПД ще раз нагадали про рішення Ради, яке чітко говорить про звільнення близьких родичів загиблих від необхідності бути мобілізованими. "Родичів загиблих – не призиватимуть", – наголосили у центрі.

Закон нечітко прописує, хто саме є близькими родичами загиблого на війні

Вичерпний перелік людей, на яких поширюється дія закону, вказаний у ч.1 ст.23. Згідно з ним мобілізованими не можуть бути жінки та чоловіки, чиї близькі родичі загинули або пропали безвісти. Під близькими родичами маються на увазі чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дід, баба або рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра.

Є інформація, що мобілізувати почали навіть науковців

Педагогічні, наукові та науково-педагогічні працівники – ще одна категорія громадян, які нещодавно на законодавчому рівні отримали відстрочку. Право на неї вони мають за умови, якщо працюють у наукових установах та організаціях, закладах вищої, фахової передвищої, професійної чи загальної середньої освіти.

Як повідомляв "Телеграф", інформація про те, що повістку можна отримати за місцем роботи, є правдивою – юрист дав пояснення, що робити в такому разі.