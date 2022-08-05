Мобилизация продолжается: в СНБО опровергли фейки о призыве, которыми пугают украинцев

Рада буквально на днях освободила от призыва две категории граждан, а их уже начали запугивать

Недавним решением Верховная Рада Украины освободила родственников погибших на войне от призыва в армию во время мобилизации. Тем не менее, в сети циркулирует немало сообщений о том, что эта норма якобы не работает. Центр противодействия дезинформации при СНБО собрал три наиболее распространенных и прокомментировал их.

Родственники погибших начали получать повестки

В ЦПД еще раз напомнили о решении Рады, четко говорящем об освобождении близких родственников погибших от необходимости быть мобилизованными. "Родственников погибших — не будут призывать", — подчеркнули в центре.

Закон нечетко прописывает, кто именно является близкими родственниками погибшего на войне

Исчерпывающий список людей, на которых распространяется действие закона, указан в ч.1 ст.23. Согласно ему мобилизованными не могут быть женщины и мужчины, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Под близкими родственниками подразумеваются муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра.

Есть информация, что мобилизовать начали даже ученых

Педагогические, научные и научно-педагогические работники – еще одна категория граждан, которые недавно на законодательном уровне получили отсрочку. Право на нее они имеют при условии, если работают в научных учреждениях и организациях, учреждениях высшего, профессионального высшего, профессионального или общего среднего образования.

Как сообщал "Телеграф", информация о том, что повестку можно получить по месту работы, правдива — юрист дал объяснение, что делать в таком случае.