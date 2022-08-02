Еще двум категориям украинцев дали отсрочку от мобилизации: какие документы нужны

Подтверждать свое право на отсрочку придется ежегодно

Совсем недавно Верховная Рада Украины расширила список освобожденных от мобилизации мужчин – в него попали ученые и педагоги. Но это не значит, что они не получат повестку из военкомата – там могут не владеть полной информацией о мужчинах призывного возраста и прислать вызов. Педагогу, чтобы доказать, что он не подлежит мобилизации, придется предоставить определенный перечень документов.

Какие бумаги могут понадобиться, изданию "Фокус" рассказал управляющий партнер ЮК "ВОЛХВ" Александр Навальнев. Следовательно, в центр комплектования необходимо будет предоставить

заявление о предоставлении отсрочки на имя главы районной или городской призывной комиссии в двух экземплярах – экземпляр с отметкой о регистрации остается у заявителя;

письменные доказательства, подтверждающие основания предоставления отсрочки.

Список письменных доказательств различается для педагогов, работающих в учреждениях разного уровня. Так педагогические работники, работающие в учреждениях общего среднего образования, должны предоставить:

справку из структурного подразделения образования райгосадминистрации о месте работы, должности и загруженности;

копию документа об образовании и специальности.

Для ученых, имеющих степень кандидата наук (доктора философии), доктора искусств или доктора наук, понадобятся:

документ, подтверждающий получение научной степени;

справку от учреждения относительно работы по должности в соответствии с группой специальностей отрасли знаний, по которой имеют научную степень.

В случае если необходимые справки не удается получить достаточно быстро, юристы рекомендуют воспользоваться данными из электронной трудовой книжки. Она хранится в личном кабинете гражданина на портале Пенсионного Фонда Украины, а доступ к нему можно получить, например, с помощью сервиса "Дия.Подпись".

Впрочем, по словам Навальнева, единовременным предоставлением этих документов дело не ограничится – свое право на отсрочку педагогам нужно будет подтверждать ежегодно. Соответствующий степени и должности пакет документов придется предоставлять в районные или городские территориальные центры комплектования и соцподдержки каждый год до 1 октября.

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Как добавила адвокат АО Legal Strategi Виолета Монастырская, даже при наличии всех документов право на отсрочку имеют те педагоги, которые работают по специальности не менее чем на 0,75 ставки. Справку об этом тоже придется предоставить военкомату. После этого ТЦК проверит все документы и решит, имеет ли заявитель право на отсрочку.

Если решение будет вынесено не в пользу заявителя и военкомат будет настаивать на мобилизации педагога или ученого, юристы советуют обратиться в высшее военное руководство или в суд.

Как сообщал "Телеграф", украинцам объяснили, кого государство не мобилизует даже по личному желанию.