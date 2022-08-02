Ще двом категоріям українців дали відстрочку від мобілізації: які документи потрібні

Підтверджувати своє право на відстрочку доведеться щорічно

Зовсім нещодавно Верховна Рада України розширила список чоловіків, звільнених від мобілізації – до нього потрапили науковці та педагоги. Та це не означає, що вони не отримають повістку з військкомату – там можуть не володіти повною інформацією про чоловіків призовного віку і прислати виклик. Освітянину, щоби довести, що він не підлягає мобілізації, доведеться надати певний перелік документів.

Які саме папери можуть знадобитись, виданню "Фокус" розповів керівний партнер ЮК "ВОЛХВ" Олександр Навальнєв. Отже, до центру комплектування необхідно буде надати

заяву про надання відстрочки на ім'я голови районної чи міської призовної комісії у двох примірниках – примірник з відміткою про реєстрацію залишається у заявника;

письмові докази, що підтверджують підстави надання відстрочки.

Перелік письмових доказів різниться для освітян, які працюють в установах різного рівня. Так педагогічні працівники, котрі працюють в установах загальної середньої освіти повинні надати:

довідку зі структурного підрозділу освіти райдержадміністрації про місце роботи, посаду та завантаженість;

копію документа про освіту та спеціальність.

Для науковців, які мають ступінь кандидата наук (доктора філософії), доктора мистецтв чи доктора наук, знадобляться:

документ, що підтверджує отримання наукового ступеню;

довідку від установи щодо роботи за посадою відповідно до групи спеціальностей галузі знань, за якою мають науковий ступінь.

У разі, якщо необхідні довідки не вдається отримати достатньо швидко, юристи рекомендують скористатись даними з електронної трудової книжки. Вона зберігається в особистому кабінеті громадянина на порталі Пенсійного Фонду України, а доступ до нього можна отримати, наприклад, за допомогою сервісу "Дія.Підпис".

Втім, за словами Навальнєва, єдиноразовим наданням цих документів справа не обмежиться – своє право на відстрочку освітянам треба буде підтверджувати щорічно. Відповідний ступеню та посаді пакет документів доведеться надавати до районних чи міських територіальних центрів комплектування та соцпідтримки кожного року до 1 жовтня.

Як додала адвокатка АО Legal Strategi Віолета Монастирська, навіть за наявності усіх документів право на відстрочку мають ті освітяни, які працюють за спеціальністю не менш ніж на 0,75 ставки. Довідку про це теж доведеться надати військкомату. Після цього ТЦК перевірить усі документи і вирішить, чи має заявник право на відстрочку.

Якщо рішення буде винесено не на користь заявника і військкомат наполягатиме на мобілізації педагога чи науковця, юристи радять звернутися до вищого військового керівництва чи суду.

Як повідомляв "Телеграф", українцям пояснили, кого держава не мобілізує навіть за особистого бажання.