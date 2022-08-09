Новый этап: какой будет мобилизация после 23 августа

Эксперты расходятся в оценке будущей мобилизации

Мобилизация в Украине официально действует до 23 августа 2022 года, но может быть продлена, поскольку вооруженные силы нуждаются в пополнении резервов. Но после продления мобилизация может отличаться от предыдущей.

По словам члена комитета ВР по вопросам нацбезопасности Романа Костенко, которые приводит "Апостроф", привлечение на службу будет более избирательным. Он считает, что в новой волне мобилизации ориентироваться будут на квалификацию и отбирать военнообязанных на определенные специальности.

Его коллега Сергей Рахманин отмечает также, что решение о проведении мобилизации означает, что Украина привлекает людей на службу в случае потребности. Сколько нужно призывников, время и специальности определяют армейцы.

Другую точку зрения выражает военный эксперт Михаил Жирохов. Специалист отметил, что мобилизация на новом этапе может стать еще массовей из-за больших потерь среди военных. Стоит учитывать не только бесповоротные потери, но и раненых. По его мнению оперативные резервы, которые уже мобилизированы, подходят к концу и количество людей не покрывает потребности фронта. Ранее эксперты объясняли, что из-за интенсивности боевых действий ротацию военных с первой линии фронта нужно проводить чаще. Отметим, часть новобранцев нуждается в обучении или прохождении специальной подготовки, для квалифицированного персонала этот срок меньше.

Напомним, "Телеграф" уже публиковал информацию о том, что в армию подбирают именно квалифицированный персонал и центры комплектования при мобилизации ориентируются на потребности и запросы руководства. Также, с октября на воинский учет начнут ставить женщин — для них есть ряд особенностей в получении статуса военнообязанной.

Что касается тех случаев, когда мужчина не явился в центр комплектования по повестке, то даже в случае наказания штрафом, это не отменят возможности повторного вручения повестки. Наказание за уклонение не освобождает от военной повинности.