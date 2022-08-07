В каком случае Украина может продлить всеобщую мобилизацию после 23 августа

Большинство решений военного командования зависит от длительности боевых действий

В Украине с февраля продолжается всеобщая мобилизация, процесс которой может закончиться уже в конце августа. Однако есть и вероятность ее продления, ведь российские оккупанты пока не планируют оставлять нашу страну в покое. Если война таки перейдет в затяжную фазу, то, разумеется, нашей армии понадобится дополнительное подкрепление в виде живой силы.

Больше деталей сообщает издание "Апостроф", ссылаясь на слова адвоката объединения Legal Strategy Виолетты Монастырской. Юристка подчеркнула, что в Украине мобилизация не всегда на практике проходит так, как прописана в теории.

Монастырская подчеркнула, что фактически "волн" мобилизации в Украине нет — людей в какой-то момент мобилизовали больше, в какой-то — меньше. При этом в командовании ВСУ уверяли, что следующей волны призыва в армию власти не планируют. При этом, если необходимость появится, то повестки будут получать не только офицеры, но и солдаты.

"Все будет зависеть от общего положения как на боевых порядках, так и от потребности у военнослужащих", — подчеркнула адвокат.

Всеобщая мобилизация тоже может быть продлена, ведь ВСУ из-за весьма ожесточенных боев на некоторых отрезках фронта регулярно нуждаются в притоке новых бойцов, а также проведении ротации для тех, кто длительное время держит огневые рубежи. К тому же, ВСУ постоянно формируют списки так называемого "боевого резерва", который может быть задействован при затягивании войны с россией.

В любом случае, призыв будет зависеть от прямых потребностей украинской армии. Официального решения о вероятном продлении всеобщей мобилизации пока принято не было.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли украинцам вручать повестки в армию уже повторно и что делать в подобном случае.

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