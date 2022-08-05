Мобилизация в Украине: могут ли повторно вручить повестку - ответ юриста

В Украине практикуется повторное вручение повесток

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, которую объявили в стране из-за полномасштабного вторжения рф. В связи с этим военнообязанные мужчины активно получают повестки.

Можно ли получить повестку повторно, рассказал юрист Ростислав Кравец, передают Факты ICTV. Он отметил, что в Украине практикуется повторное вручение повесток.

Юрист рассказал, что повторные повестки могут направлять, если лицу не смогли ее вручить, или военнообязанный не явился в военкомат в назначенное время.

"Конечно, повторные повесток могут присылаться, если лицо при определенных обстоятельствах, ее не получило. Повторную повестку могут направить как для уточнения данных призывника, так и для прохождения ВЛК (военно-врачебная комиссия), чтобы выяснить пригодность к службе", — заявил Кравец.

Юрист отметил, что военнообязанным, которые уклоняются от прохождения военной службы, или не появляются в военкоматы после получения повесток, грозит уголовная и административная ответственность.

"Однако даже уплата штрафа (3 400-5 100 грн) или арест (от 3 до 5 лет) не освобождают военнообязанного от мобилизации", — добавил юрист.

Ранее в СНБО опровергли фейки о призыве, которыми пугают украинцев.

Напомним, еще двум категориям украинцев дали отсрочку от мобилизации.