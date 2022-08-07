Женщин начнут ставить на воинский учет: в чем будет отличие от мобилизации мужчин

Процедура принятия женщин на воинский учет мало чем отличается от мужчин

С 1 октября 2022 года в Украине женщины будут вынуждены стать на воинский учет, однако эта процедура для нашей страны не нова, поскольку многие женщины проходят службу в рядах ВСУ.

Как рассказал в интервью Hromadske начальник Дарницкого ТЦК в Киеве, полковник Руслан Тригуб, порядок принятия на учет мало чем отличается от того, который действует для мужчин.

По его словам, в его ТЦК случаи мобилизации женщин нередки, поскольку на учет уже становились врачи, медсестры и представительницы ряда других военных специальностей.

Для приема женщин на воинский учет необходимо взять с собой те же самые документы, что и мужчинам:

паспорт;

идентификационный код;

фотографии 3х4;

диплом об образовании.

Также женщине предстоит пройти медкомиссию, однако помимо стандартного набора врачей, ей придется отдельно пройти гинеколога за пределами ТЦК.

"Все медицинские осмотры, анализы, флюорографию и кардиограмму вы производите по месту жительства. Если у вас есть недостатки здоровья, вы предоставляете свои медицинские документы — медицинскую книгу или выписки из истории болезни", — добавил он.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал, могут ли украинцам вручать повестки в армию уже повторно и что делать в подобном случае.

Также мы писали о том, какие существуют возможности отказаться от получения "письма счастья" из военкомата.