В Украине могут повысить возраст мобилизации: что предложили в Раде

Нардеп предлагает повысить предельный возраст мобилизации, но только для некоторых лиц

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, однако в ряды Вооруженных сил могут попасть далеко не все желающие. В частности, это касается мужчин, которые хоть и имеют боевой опыт, но уже достигли 60-летнего возраста.

Устранить это недоразумение предлагает народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Юрчишин. В блоге на "НВ" нардеп рассказал, что он уже подал в Верховную Раду законопроект, которым предлагается повысить предельный возраст для военнослужащих, но не для всех.

Для каких категорий могут повысить предельный возраст мобилизации

Предложенным законопроектом нардеп предлагает повысить предельный возраст только для тех, кто хочет защищать страну по достижении 60-летнего возраста. Важно, чтобы эти люди самостоятельно обращались в центры комплектования и изъявляли желание встать на защиту страны.

Однако только волеизъявление от таких лиц для мобилизации будет маловато — для этого понадобится еще и наличие боевого опыта (Афганистан, АТО, ООС, миротворческие операции) и удачное прохождение медкомиссии (т.е. отсутствие противопоказаний к службе). Исключительно при таких условиях военкомат сможет восстановить человека в учете, после чего призывник сможет подписать контракт с ВСУ и начать выполнять боевые задачи.

Главная цель предложенного документа — дать центрам комплектования солдат, майоров, подполковников и полковников с опытом и качественных солдат, сержантов и не только, которые будут объективно полезными.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким образом центры комплектования определяют военную специальность, которую призывнику присваивают при мобилизации.