Цільова мобілізація: що це і в чому може полягати

Людей планують залучати до очищення України від залишків воєнних дій та відбудови об’єктів інфраструктури

Поки в Україні продовжується загальна мобілізація та комплектування частин відбувається за територіальним принципом, "Телеграф" нагадує, що це не єдиний вид мобілізації в Україні. Також законодавством передбачено "цільову мобілізацію". Вона спрямована на відновлення України після війни.

Крім самого проведення цільової мобілізації населення для ліквідації наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій, у законодавстві про єдину державну систему цивільного захисту прописано, що ліквідація наслідків воєнних дій відбувається у населених пунктах та на територіях, які перебували під впливом засобів поразки.

Плануються заходи щодо відновлення об’єктів критичної інфраструктури, проведення гуманітарного розмінування, маркування небезпечних місць, залучення для ліквідації військових дій міжнародної допомоги.

Щодня ДСНС України знаходить до тисячі снарядів, всього з часу початку російського вторгнення знешкоджено понад 182 тисячі штук. Зазначимо, що гуманітарне розмінування має два напрями — саме саперів та ідентифікаторів. І якщо стати сапером — це опанувати серйозну професію, навчання якої займе щонайменше чотири тижні і їй передуватиме серйозний відбір, то стати ідентифікатором зможе майже кожен.

Вчитимуть людей, які розрізнятимуть і знатимуть види вибухових матеріалів три дні — вони зможуть розуміти, що перед ними і викликати саперів на конкретний об’єкт.

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що загальна мобілізація в Україні завершиться після закінчення воєнних дій. Водночас стали відомі деталі постановки на облік жінок, яка має розпочатися з 1 жовтня.