Мобілізація триває: коли військові повернуться додому та чи можуть розраховувати на відпочинок

На повноцінний відпочинок військовослужбовці можуть розраховувати лише після перемоги України

В Україні до листопада продовжено загальну мобілізацію, а це означає, що військовослужбовці затримаються на фронті ще мінімум на кілька місяців. Втома характерна для всіх людей, тим паче — для бійців, які часто бувають у самому епіцентрі жорстких боїв із противником. Проте говорити про повноцінну відпустку для військовослужбовців не доводиться — доведеться чекати на перемогу та демобілізацію.

Про те, коли наші захисники зможуть нарешті повернутися додому, пише "НВ". За словами секретаря Комітету ВР з питання нацбезпеки, оборони та розвідки Романа Костенка, поки всі призвані чоловіки та жінки продовжать свою службу без змін. Фахівець наголошує, що люди, які зараз перебувають на фронті, є досвідченими військовослужбовцями, а тому буде зовсім неправильно набирати на їхнє місце тих, у кого досвід відсутній.

Розраховувати на повноцінне повернення додому нинішні військові поки що не можуть — аж до оголошення демобілізації. Однак короткі перепочинки у них все одно мають бути. І вони є. По-перше, на фронті відбуваються ротації: коли частина підрозділів відводять від лінії битв, а на їхнє місце приходить "свіжа кров". Втомлених бійців перекидають у тил, де надають можливість трохи набратися сили та пожити майже мирним життям.

По-друге, існує поняття відпусток. Однак під час війни він надається бійцям лише за вагомих підстав. Судячи з усього, ці "підстави" розглядаються в індивідуальному порядку, а рішення про надання відпустки приймається військовим командуванням.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, військові яких спеціальностей зараз найбільше потрібні ЗСУ. Перелік вимог було озвучено міністром оборони Олексієм Резніковим.

Також ми писали про те, як в Україні відбувається мобілізація згідно з територіальним принципом.