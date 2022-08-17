Мобілізація в Україні: Рєзніков розповів, хто зараз потрібен ЗСУ

У ЗСУ вже набрали достатньо людей, тому шукають переважно фахівців

Українська армія та інші силові структури в ході мобілізації залучили достатньо людей до своїх лав, тому зараз ЗСУ зараз найбільше потребує фахівців.

Як повідомив в інтерв’ю "Голосу Америки" міністр оборони України Олексій Резніков, наразі існує запит на людей, які зможуть швидко опанувати спеціалізоване обладнання та передову зброю.

"Це можуть бути оператори БПЛА, спеціальні айтішники, зв’язкові, артилеристи і так далі", — сказав він.

За його словами, Україна отримує багато просунутої зброї стандарту НАТО, а тому у ЗСУ шукають тих людей, які зможуть швидко опанувати ці технології та застосовувати їх на фронті.

Втім, Резніков зазначив, що завдання щодо мобілізації ставить Генштаб, який оцінює втрати та визначає обсяги сил та засобів, необхідних на конкретному етапі бойових дій.

"Саме Генеральний штаб знає, на якому напрямку, у якому вигляді силам чи військам потрібно заміщення зробити, чи бригаду відвести на відновлення боєздатності та замість них запровадити резерв", — сказав міністр.

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Як повідомляв "Телеграф", термін воєнного стану, а разом із ним і загальної мобілізації, продовжено в Україні до 21 листопада. При цьому до його завершення на демобілізацію очікувати не варто, пояснили у ЗСУ.