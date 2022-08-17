Мобилизация в Украине: Резников рассказал, кто сейчас нужен ВСУ

В ВСУ уже набрали достаточно людей, поэтому ищут в основном специалистов

Украинская армия и другие силовые структуры в ходе мобилизации привлекли достаточно людей в свои ряды, потому сейчас ВСУ сейчас больше всего нуждается в специалистах.

Как сообщил в интервью "Голосу Америки" министр обороны Украины Алексей Резников, в настоящее время существует запрос на людей, которые смогут быстро овладеть специализированным оборудованием и передовым оружием.

"Это могут быть операторы БПЛА, специальные айтишники, связные, артиллеристы и так далее", — сказал он.

По его словам, Украина получает много продвинутого оружия стандарта НАТО, а потому в ВСУ ищут тех людей, которые смогут быстро овладеть этими технологиями и применять их на фронте.

Впрочем, Резников отметил, что задачи по мобилизации ставит Генштаб, который оценивает потери и определяет объемы сил и средств, необходимых на конкретном этапе боевых действий.

"Именно Генеральный штаб знает, на каком направлении, в каком виде силам или войскам нужно замещение сделать или бригаду отвести на восстановление боеспособности и вместо них ввести резерв", — сказал министр.

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Как сообщал "Телеграф", срок военного положения, а вместе с ним и общей мобилизации, продлен в Украине до 21 ноября. При этом до его завершения демобилизацию ожидать не стоит, пояснили в ВСУ.