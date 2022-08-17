Продолжение мобилизации: подпадают ли под призыв студенты иностранных вузов

Студентов зарубежных учебных заведений пока не выпускают из Украины, но и в армию не берут

Перед началом нового учебного года выяснилось, что студенты иностранных учебных заведений не имеют права покидать территорию Украины. Сейчас решением этого вопроса занимается в частности главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. После этого у многих возник вопрос, не могут ли в таком случае призвать студента в армию. Юристы дали на него четкий ответ.

Как пояснила "Фокусу" юристка ЮК "Волхв" Ярослав Борк, студенты являются категорией граждан, имеющих отсрочку от мобилизации, независимо от того, в какой стране они учатся. В частности, это предусматривается абзацем вторым частью статьи 23 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", в котором перечислены категории студентов, не подлежащих призыву. А именно:

соискатели профессионального (профессионально-технического), профессионального высшего и высшего образования;

ассистенты-стажеры, аспиранты и докторанты, обучающиеся по дневной или дуальной форме получения образования.

Уточнений относительно страны обучения здесь нет, следовательно, действие закона распространяется на всех студентов. При этом адвокат ЮФ "Ильяшев и партнеры" Владимир Адонин добавил, что закон "О воинской обязанности и военной службе" также регулирует подход к вопросу мобилизации студентов. Им предусмотрено, что на весь период обучения от призыва освобождаются граждане Украины призывного возраста, которые учатся:

в заведениях общего среднего образования III степени и профессионального (профессионально-технического) образования с дневной формой обучения. При достижении такими призывниками 21-летнего возраста отсрочка теряет силу;

в учреждениях профессионального высшего образования с дневной формой обучения, в частности, при получении начального уровня (короткого цикла) и первого (бакалаврского) уровня высшего образования по программам ступенчатой системы образования;

в учреждениях профессионального высшего и/или высшего образования с дневной формой обучения, в частности, при получении следующей степени образования;

в заведениях среднего или высшего духовного образования с дневной формой обучения;

в интернатуре, аспирантуре или докторантуре на расстоянии или без отрыва от производства.

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Вместе с тем, адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко пояснила, что студент может вступить в армию добровольно. Для этого следует обратиться в территориальный центр комплектования и написать соответствующее заявление и мобилизоваться. "После чего военкомат посылает сообщения в вуз и учебное заведение автоматически, без заявления студента, предоставляет ему академический отпуск на время прохождения службы", — пояснила Анищенко. Она также добавила, что если студент получил повестку и не желает быть мобилизованным, он должен обратиться в ТЦК и предъявить справку об обучении.

Как сообщал "Телеграф", срок военного положения, а вместе с ним и общей мобилизации, продлен в Украине до 21 ноября. При этом до его завершения демобилизацию ожидать не стоит, пояснили в ВСУ.