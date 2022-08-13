Подарок от Залужного: из Украины вскоре могут начать выпускать студентов

Окончательное решение должен принять Кабмин

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подал в Министерство обороны обращение с предложением дать возможность мужчинам, неподлежащим мобилизации, возможность выезжать за границу.

Как сообщила в своем телеграм-канале народный депутат Юлия Гришина, в первую очередь это коснется студентов, так как им на время мобилизации положена отсрочка от призыва.

"Большое спасибо Валерию Залужному и всему Генштабу за внимание к этой проблеме и готовность ее решить", — написала она.

Гришина также добавила, что теперь дело остается за Кабмином и, в частности, за министром обороны Алексеем Резниковым.

Как сообщалось ранее, в Украине после начала вторжения россии было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим военнообязанным мужчинам было запрещено покидать территорию нашей страны.

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Впрочем, это не значит, что в армию начали брать всех, так как часть мужчин получила отсрочку по тем или иным причинам. В частности к ним относятся и студенты с преподавателями.

Стоит отметить, что президент Украины подал в Верховную Раду проекты законов о продлении мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 суток, то есть, до 21 ноября.