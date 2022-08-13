Подарок от Залужного: из Украины вскоре могут начать выпускать студентов
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
- 197
Окончательное решение должен принять Кабмин
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный подал в Министерство обороны обращение с предложением дать возможность мужчинам, неподлежащим мобилизации, возможность выезжать за границу.
Как сообщила в своем телеграм-канале народный депутат Юлия Гришина, в первую очередь это коснется студентов, так как им на время мобилизации положена отсрочка от призыва.
"Большое спасибо Валерию Залужному и всему Генштабу за внимание к этой проблеме и готовность ее решить", — написала она.
Гришина также добавила, что теперь дело остается за Кабмином и, в частности, за министром обороны Алексеем Резниковым.
Как сообщалось ранее, в Украине после начала вторжения россии было объявлено военное положение и всеобщая мобилизация. В связи с этим военнообязанным мужчинам было запрещено покидать территорию нашей страны.
Впрочем, это не значит, что в армию начали брать всех, так как часть мужчин получила отсрочку по тем или иным причинам. В частности к ним относятся и студенты с преподавателями.
Стоит отметить, что президент Украины подал в Верховную Раду проекты законов о продлении мобилизации и военного положения в Украине еще на 90 суток, то есть, до 21 ноября.