Подарунок від Залужного: з України незабаром можуть розпочати випускати студентів

Остаточне рішення має ухвалити Кабмін

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний подав до Міністерства оборони звернення з пропозицією надати можливість чоловікам, які не підлягають мобілізації, можливість виїжджати за кордон.

Як повідомила у своєму телеграм-каналі народний депутат Юлія Гришина, насамперед це торкнеться студентів, оскільки їм на час мобілізації дається відстрочка від призову.

"Дуже дякую Валерію Залужному та всьому Генштабу за увагу до цієї проблеми та готовність її вирішити", — написала вона.

Гришина також додала, що тепер справа залишається за Кабміном і, зокрема, за міністром оборони Олексієм Резніковим.

Як повідомлялося раніше, в Україні після початку вторгнення росії було оголошено воєнний стан та загальну мобілізацію. У зв’язку з цим військовозобов’язаним чоловікам було заборонено залишати територію нашої країни.

Читайте також: Категорія Україна В Україні можуть підвищити вік мобілізації: що запропонували у Раді Нардеп пропонує підвищити граничний вік мобілізації, але тільки для певних осіб

Втім, це не означає, що в армію почали брати всіх, оскільки частина чоловіків отримала відстрочку з тих чи інших причин. Зокрема до них належать і студенти з викладачами.

Варто зазначити, що президент України подав до Верховної Ради проєкти законів щодо продовження мобілізації та воєнного стану в Україні ще на 90 діб, тобто до 21 листопада.