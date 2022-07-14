Мобілізація в Україні: чи заберуть на фронт студентів та викладачів

Відстрочка для здобувачів освіти існує, але з неї знайдуться винятки

В Україні мінімум до кінця літа триватиме дія військового стану, а отже, і загальна мобілізація, пов’язана з повномасштабним вторгненням рф. У зв’язку з цим представники різних верств населення турбуються питанням, хто саме може бути призваний до армії. Однією з таких категорій є викладачі та студенти вищих навчальних закладів.

Чи можуть цих людей мобілізувати та відправити на фронт захищати батьківщину, пояснили представники волонтерського руху "Адвокати ЗСУ". Вони пояснили не лише тонкощі призову представників цієї категорії населення, а й деталі щодо можливого виїзду за кордон.

Кому не варто перейматися через мобілізацію?

Як відомо, призову підлягають військовозобов’язані чоловіки віком від 18 до 60 років. Як і скрізь, є свої винятки, пов’язані з певними особливостями зайнятості чи здоров’я.

Кому ж із освітньої сфери не світить армія? Насамперед від призову захищені науковці та педагогічні працівники ВНЗ, а також заклади фахової передвищої освіти. Однак лише в тому випадку, якщо вони мають вчене звання або ступінь за умови, що вони продовжують працювати на посадах при ставці не менше 0,75.

Також до армії не заберуть студентів вищих, професійно-технічних навчальних закладів та вже згаданих установ фахової передвищої освіти. До цієї ж категорії входять докторанти та аспіранти. Головна вимога — всі вони мають навчатися згідно за денною чи дуальною формами здобуття освіти.

Відстрочка стосується і людей, які отримують другу вищу — але, знову ж таки, виключно за денної чи дуальної форми навчання.

Важливо! Українці, які закінчили бакалавратуру, але хочуть вступити до магістратури, до оприлюднення списків студентів на новий навчальний рік, втрачають можливість на відстрочку та можуть бути призвані до армії в період вступу.

Чи можна студентам перетинати кордон?

Відразу відповідаємо – так, можна. Однак це стосується винятково тих здобувачів освіти, які навчаються у закордонних університетах. Для того, щоб виїхати з України під час війни, їм слід пред’явити прикордонникам студентський квиток або студентську візу, що дозволяє навчатися за кордоном.

Також надаються документи, що підтверджують навчання у іноземному ВНЗ. При цьому вони мають бути перекладені українською мовою та завірені нотаріусом.

Втім, іноді цей пакет документів може замінити військово-обліковий документ, у якому зазначено отримання відстрочки від призову, та довідка, яку видає спеціальний центр комплектування та соцпідтримки для виїзду студентів за кордон.

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Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав, наскільки законним є відправлення призовників на фронт майже одразу після мобілізації.

Також ми розповідали, яке покарання чекатиме на тих українців, які проігнорують чи викинуть повістку до військомату.