Горе в ухильників: СБУ позбавила їх ще однієї можливості "відкосити" від мобілізації

Двоє киян за гроші пропонували охочим виготовити пакет документів, необхідний для ухилення від мобілізації

У період воєнного стану та загальної мобілізації, коли навіть "білий квиток" не може на 100% гарантувати, що його власника не викличуть до війська, все одно є чимало охочих нагріти руки на ухильника. Таку підпільну "типографію" викрила у Києві Служба безпеки України.

Як повідомили у прес-службі СБУ, друкарський цех займався виготовленням довідок про непридатність до військової служби. Він був частиною схеми із незаконним переправленням за кордон чоловіків призовного віку – її організаторів уже нейтралізовано.

Фальшиве посвідчення військовозобов’язаного

Затримання зловмисника

Схема виглядала максимально просто – двоє киян через інтернет-платформу пропонували ухильникам свої послуги з виготовлення фальшивих документів. Необхідний пакет коштував від 800 до 2 000 доларів, залежно від строків оформлення. Оплату зловмисники приймали на персональні банківські картки. Підроблені довідки замовникам відправляли поштою.

Довідки про непридатність до військової служби та посвідчення військовозобов’язаних організатори схеми друкували у типографському цеху афілійованої комерційної структури. Коли туди прийшли з обшуком правоохоронці, вони виявили готові бланки військово-облікових документів, підробні довідки військкоматів, а також мобільні телефону, які містили докази вчинення злочинних дій.

Обидва організатори схеми уже отримали свої повідомлення про підозру. Наразі слідство з’ясовує усіх причетних до цієї незаконної діяльності.

Як повідомляв "Телеграф", СБУ викрила помічника одного з нардепів, який співпрацював з росіянами.