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Парад зрадників: СБУ підозрює у держзраді помічника українського нардепа

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Чоловік під час допитів докладно розповідає про роботу на російську агентуру Новина оновлена 05 липня 2022, 10:42
Чоловік під час допитів докладно розповідає про роботу на російську агентуру

Росіян цікавили внутрішні та зовнішні політичні настрої в Україні

Співробітники Служби безпеки України після заяв про держзраду нардепа Андрія Деркача затримали за такою самою підозрою ще одного високопосадовця, наближеного до Верховної Ради. Помічник-консультант одного з народних депутатів на допитах зізнався, що деякий час тісно співпрацював з агентами російської ФСБ, надаючи на їхній запит необхідну інформацію про політичне та дипломатичне життя України.

Як повідомляють у пресслужбі СБУ, чоловіка "завербував" співробітник 9-го управління 5-ї служби ФСБ Юрій Водолазкін. Потім із помічником депутата почав працювати безпосередньо керівник підрозділу Дмитро Зубарєв. За даними деяких ЗМІ, російським шпигуном в українському політикумі міг стати помічник-консультант "слуги народу" Юрія Здебського.

Чоловік збирав і близько двох разів на тиждень передавав дані про політичні події всередині країни, підготовку документів для міжнародного співробітництва, рішення щодо проведення АТО/ООС, а також плани на зміцнення кордону з росією. Співпрацював він безпосередньо і навіть мав власний позивний у ФСБ — "Атлант".

Звичайно ж, займався цим він не скільки через внутрішні переконання, а за гроші. Щомісяця йому виплачували за отриману інформацію 1,5-4 тисяч доларів США.

Наразі йому вручено підозру про держзимену, він перебуває під вартою. Матеріали розслідування вже перебувають на розгляді у суді.

Додамо, що джерела "Цензор.Ні" стверджують — під слідством знаходиться помічник нардепа від "Слуги народу" Юрія Здебського. Ім’я самого фігуранта справи не розкривається.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, що у червні СБУ змогла викрити цілу мережу російських агентів, які, працюючи в органах державної влади, зливали важливі дані росіянам.

Теги:
#СБУ #Держзрада #Народний депутат #Слуга народу