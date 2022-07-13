Горе у уклонистов: СБУ лишила их еще одной возможности "откосить" от мобилизации

Двое киевлян за деньги предлагали желающим изготовить пакет документов, необходимый для уклонения от мобилизации

В период военного положения и общей мобилизации, когда даже "белый билет" не может на 100% гарантировать, что его владельца не вызовут в армию, все равно есть немало желающих нагреть руки на уклонистах. Такую подпольную "типографию" разоблачила в Киеве Служба безопасности Украины.

Как сообщили в пресс-службе СБУ, печатный цех занимался изготовлением справок о непригодности к военной службе. Он был частью схемы с незаконной переправкой за границу мужчин призывного возраста – ее организаторы уже нейтрализованы.

Фальшивое удостоверение военнообязанного

Задержание злоумышленника

Схема выглядела максимально просто – двое киевлян через интернет-платформу предлагали уклонистам свои услуги по изготовлению фальшивых документов. Необходимый пакет стоил от 800 до 2 000 долларов в зависимости от сроков оформления. Оплату злоумышленники принимали на персональные банковские карты. Поддельные справки заказчикам отправляли по почте.

Справки о непригодности к военной службе и удостоверения военнообязанных организаторы схемы печатали в типографском цехе аффилированной коммерческой структуры. Когда туда пришли с обыском правоохранители, они обнаружили готовые бланки военно-учетных документов, поддельные справки военкоматов, а также мобильные телефоны, содержащие доказательства совершения преступных действий.

Оба организатора схемы уже получили свои сообщения о подозрении. Следствие выясняет всех причастных к этой незаконной деятельности.

Как сообщал "Телеграф", СБУ разоблачила помощника одного из нардепов, сотрудничавшего с россиянами.