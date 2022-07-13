Эксперт назвал проблему с мобилизацией в Украине: набор в армию идет постоянно

Государство стремится, чтобы каждый мобилизованный был обеспечен всем необходимым

Мобилизация граждан на войну, за участие в которой государство обещает немало льгот, продолжается непрерывно. Причина – государство не стремится набрать сразу много людей, а ориентируется на нужды фронта и уровень обеспечения войск.

Об этом рассказал бывший советник министра внутренних дел и главы Офиса президента, волонтер Виктор Андрусив, ставший гостем программы "Разговор о важном" для YouTube-канала ТСН. Он напомнил, что каждый мобилизованный солдат должен получить форму, быть накормленным, пройти обучение. А это все расходы, так что военное руководство привлекает новобранцев, в случае, если на фронте возникает в этом неотложная потребность из-за потерь или необходимости провести ротацию. Таким образом, людей постоянно мобилизуют. "Я имею в виду, что цель – пополнять сейчас линию фронта, а не просто мобилизовать очень много людей и просто ждать, когда их вести в бой", – объяснил Андрусив.

Он также назвал проблемой не то, что в Украине не хватает людей, чтобы воевать, а то, что армия не обеспечена достаточным количеством оружия и техники, в частности, артиллерии. В то же время автоматов сейчас хватает. Андрусив назвал процесс мобилизации "совершенно удовлетворительным".

Он также возмутился тем, что иногда мобилизацию используют как наказание за разные нарушения. По мнению экс-советника, такой подход пренебрежителен по отношению к войне. "Эта практика, по моему мнению, позорна – отправлять на фронт как штраф. То есть такое формирование каких-то штрафбатов или что?", – сказал он.

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