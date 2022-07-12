Требовал деньги: в Киеве задержали экс-нардепа во время получения взятки

Он обещал предпринимателю за деньги повлиять на суд

Несмотря на войну, украинские депутаты нынешние и бывшие продолжают попадать в скандалы и совершать уголовные преступления. То СБУ разоблачит на связях с россией действующего парламентария Андрея Деркача, то теперь уже бывший "слуга народа" Алексей Ковалев пойдет на коллаборацию с российскими оккупантами. Знаменитый нелепыми поступками и высказывания Николай Тищенко тоже на днях напомнил о себе. Тем временем нардеп третьего созыва попал в руки правоохранителей, когда требовал взятку за влияние на решение суда.

Как сообщает Киевская городская прокуратура, неназванный экс-нардеп пытался получить от представителя предприятия 10 тысяч долларов США. За это он обещал повлиять на судей одного из районных судов г. Киева и апелляционного суда, которые бы приняли выгодное тому решение.

Злоумышленника поймали с поличным, когда он получал часть неправомерной выгоды в размере 92 500 гривен. Его задержали и сейчас решается вопрос объявления ему подозрения. Задержанному инкриминируют ч. 3 ст. 369-2 УК Украины. Ведется следствие.

Между тем, СМИ сообщают, что задержанным может быть депутат третьего созыва (1998-2002) Артур Билоус.

Напомним, накануне в смертельное ДТП под Киевом попал "слуга народа", одиозный нардеп Александр Куницкий.