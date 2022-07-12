Одиозный "слуга народа" Куницкий попал в ДТП под Киевом: богатая биография "ZP Санька"

Под Киевом произошло смертельное ДТП. СМИ пишут, что в нем участвовал одиозный нардеп Куницкий.

В понедельник, 11 июля, на Новоирпенской трассе близ Киева произошло смертельное ДТП с участием двух автомобилей, в котором, по данным СМИ, участвовал народный депутат Украины от фракции "Слуга народа" Александр Куницкий, также известный как видеоблогер "ZpSanek".

Сам Куницкий утверждает, что хоть и попал в ДТП, но не в это, а в другое, с менее тяжкими последствиями. Тем самым он опроверг слова советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, который подтвердил попадание в аварию нардепа именно на Новоирпенской трассе.

Но в этом материале речь пойдет не о сегодняшнем ДТП, а о биографии "ZP Санька", которая и без данной аварии весьма является весьма насыщенной на резонансные происшествия.

Официальная биография

Александр Куницкий родился 25 августа 1983 года в Запорожье. Учился в Центре профессионального технического образования № 6 г. Запорожье (специальность "Повар-кондитер)".

После этого эмигрировал в Израиль, где получил гражданство и отслужил три года в армии.

Куницкий ныне является народным депутатом от партии "Слуга народа". Выборы он выиграл на парламентских выборах 2019 года по избирательному округу № 169 (Киевский район Харькова) как кандидат-мажоритарщик. На время выборов он был физическим лицом-предпринимателем.

Сейчас Куницкий является членом Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности.

Также он активно продолжает блогерскую деятельность.

Российский Крым, провокации и "Миротворец"

В конце июля 2014 года Куницкий приехал в уже оккупированный на тот момент россией Крым. Там он не только не критиковал оккупационные власти, но и позитивно освещал деятельность местных ДПС-ников. Также он фактически признал Крым российским.

На свободной территории Украины Куницкий активно критиковал возведение блокпостов, размещенных для безопасности.

Во время своих так называемых "рейдов" он фиксировал эти локации, провоцируя военных и добровольцев на конфликт.

Куницкий находится в базе сайта "Миротворец" по следующим позициям:

покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины;

возможное сотрудничество с российскими спецслужбами;

нарушение законодательства Украины о гражданстве путем получения второго гражданства (Израиль).

Скриншот с сайта "Миротворец"

Скандал во время выборов

В 2019 году Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию кандидатом в нардепы от партии "Слуга народа" Куницкого из-за несоответствия законодательству.

Дело в том, что ЦИК проверила и установила, что в течение последних 5 лет Куницкий выезжал за пределы Украины на период, превышающий разрешенные законом 90 календарных дней, а именно на 264 дня.

Сам кандидат заявил, что ездил в командировку, но соответствующих доказательств не предоставил. В частности Куницкий утверждал, что в командировках он выполнял редакционные задания "1+1 продакшн".

Также внефракционный нардеп Андрей Денисенко тогда обнародовал копию израильского паспорта Куницкого, что (двойное гражданство) также возбраняется при баллотировании в народные депутаты.

Согласно справке, он был зарегистрирован по адресу: Израиль, г. Хайфа, ул. Га-Тихон, 7, 2.

ЦИК также начала соответствующую проверку.

Сам Куницкий сначала отрицал наличие у него израильского гражданства, однако позже на встрече с избирателями подтвердил этот факт, добавив, что якобы подал заявление об отказе от него.

Несмотря ни на что, суды отменили постановление ЦИК о снятии с выборов кандидата в нардепы от "Слуги народа" Александра Куницкого и он победил, став нардепом.

Первый конфликт в "Слуге народа"

27 августа 2019 года, еще до начала работы нового созыва Рады, Куницкий на своей странице в Facebook рассказал, что у партии "Слуга народа" появился первый внутренний конфликт, который стал известен в обществе.

Скандалы с участием Куницкого-депутата

Лоббирование интересов. В июне 2020 года на многих столичных заправках для электромобилей появилось изображение с Александром Куницким. Журналисты проекта "Схемы" также нашли отдельный сайт, на главной странице которого нардеп призывал стать его "партнером" и вместе с ним "инвестировать в "Автоэнтерпрайз". Эта компания занимается установкой зарядных станций для электрокаров и их импортом из-за границы. Фамилия Куницкого там не указывалась, только его известный псевдоним – ZPSanek.

Куницкий в структуре собственности группы компаний "Автоэнтерпрайз" формально никогда не фигурировал, однако получал там зарплату и публично ассоциировал себя с ней. Официальным руководителем группы компаний выступает харьковский бизнесмен Дмитрий Никонов. Тот самый, который "подрабатывает" помощником нардепа.

Авторы расследования выявили ряд фактов, которые могут свидетельствовать о том, что Куницкий, получив мандат, использовал его в интересах "Автоэнтерпрайза".

После выхода расследования Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении нардепа по ст. 368 Уголовного кодекса Украины, – "принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды". Однако официально в НАБУ эту информацию не комментировали.

Параллельно свою проверку провело и Национальное агентство по предотвращению коррупции. Сотрудники НАПК выявили в действиях нардепа нарушение антикоррупционного законодательства, в частности, "совершение действий или принятие решений в условиях реального конфликта интересов".

Конфликт с Николаем Тищенко

29 июня 2021 года в Верховной Раде произошел конфликт между двумя нардепами "Слуги народа". Николай Тищенко выбил телефон из рук Куницкого.

Инцидент произошел после того, как Куницкий подошел к своему коллеге Тищенко с включенной камерой и начал задавать тому вопросы.

В ответ на это Тищенко выбил телефон из рук Куницкого. Что было дальше на видео не показано, однако Куницкий заявил, что его коллега по партии "начал пинать телефон ногами, повалил его на землю, начал нападать и вырвать телефон из рук".

Депутат-блогер

Куницкий ведет активную деятельность в различных социальных сетях. На его страницу в Facebook по состоянию на 11 июля 2022г подписаны 143 тысячи пользователей. В Instagram у него 106 тысяч подписчиков, а на канале в Youtube – 1,3 млн подписчиков.

Все свои аккаунты в социальных сетях Куницкий наполняет русскоязычным контентом, в том числе и касающегося деятельности как народного депутата.

Скандал на блокпосту

Уже после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину Куницкий попал в громкий скандал на одном из блокпостов.

Куницкий вел съемки на блокпосте, что в военное время категорически запрещено.

Сам же нардеп отрицать задержание не стал, но позже добавил, что у него "все хорошо".

И действительно, судя по очередному ЧП, в котором фигурирует имя данного народного избранника от президентской фракции "Слуга народа", даже после прямого нарушения законодательства в военное время, никаких никаких мер принято не было.

Как сообщалось, ранее в скандалы попадал уже упоминаемый в этом материале коллега Куницкого по фракции Николай Тищенко. В частности, он устроил фотосессию с ПТРК "Javelin" и опять столкнулся со шквалом критики.