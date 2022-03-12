Снимал блокпосты: полиция задержали нардепа "Слуги народа"

Предварительно известно, что парламентарий снимал блокпосты

Народный депутат Украины Александр Куницкий от фракции "Слуга народа" попал в руки правоохранителей во время съемок одного из блокпостов ВСУ.

Об этом сообщил заместитель главы Нацполиции Александр Фацевич в Facebook и показал видео задержания.

"Самый лучший день", — написал он, но не уточнил где именно произошло задержание.

Как сообщает Украинская правда, Куницкий вел съемки на блокпосте, что в военное время категорически запрещено.

Сам же нардеп отрицать задержание не стал, но позже добавил, что у него все хорошо

"Ждём информацию от полиции, а после покажу как было", — написал он в своем Фейсбук.

Как известно, у Куницкого есть своя страница на сайте "Миротворец", администраторы ресурса обвиняют его в незаконном посещении оккупированного Крыма, а также в наличии двойного гражданства, что запрещено украинским законодательством.

Напомним, 10 марта при попытке прорыва блокпоста был убит бывший заместитель начальника СБУ в Киеве и области Дмитрий Демьяненко.

А 5 марта в Киеве был найден мертвым Денис Киреев, который был в составе украинской делегации во время первых переговоров между Украиной и россией после начала вторжения