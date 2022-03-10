В Киеве при попытке прорыва блокпоста застрелили топ-СБУшника (фото, видео)
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Согласно предварительной информации, мужчина не стал останавливаться на блокпосте
В Киеве был убит бывший заместитель начальника СБУ в Киеве и области Дмитрий Демьяненко.
Об этом сообщил журналист Владимир Бойко в своем телеграм-канале.
По его словам, тело Демьяненко было найдено в столице 10 марта около 18:00 на улице Садовая, 120.
Бойко утверждает, что автомобиль был расстрелян полицейскими из подразделений "Миротворец" и "Киев", поскольку автомобиль не стал останавливаться на блокпосте.
Судя по кадрам, которые появились в сети, мужчина, находившийся в машине пытался сопротивляться задержанию и открыл огонь по полицейским.
Что на самом деле произошло пока непонятно. Официальных комментариев относительно задержания Демьяненко пока не поступало.
Как сообщалось ранее, накануне в Киеве был найден мертвым Денис Киреев, который был в составе украинской делегации во время первых переговоров между Украиной и россией после начала вторжения. Нардеп Александр Дубинский тогда говорил, что он был ликвидирован СБУ, однако в самой спецслужбе эту информацию опровергли и заявили, что Киреев стал жертвой преступления, в то время как злоумышленники попытались перевести подозрения на ее сотрудников.
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