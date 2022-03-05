В центре Киева убит участник переговоров с россией: ходят слухи о госизмене (фото)
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При каких обстоятельствах случилось убийство неизвестно.
В Киеве, около Печерского суда, был убит переговорщик от Украины на первой гомельской встрече с представителями россии — Денис Киреев. Отметим, что неизвестно каким образом он попал в состав украинской делегации, ведь его имени не было в обнародованном списке от ОП.
Новость об убийстве Киреева сообщил нардеп Александр Дубинский на своем Telegram-канале Dubinsky.pro. Политик отметил, что Денис Киреев подозревался в госизмене, и якобы был убит при задержании сотрудниками СБУ.
"Киреев — человек Клюевых" — добавил Дубинский.
Отметим, что в сети уже появилось опровержение причастности Службы Безопасности к убийству.
Издание "Страна" ссылаясь на собственные источники подтвердили убийство Киреева, добавив, что информацию при каких обстоятельствах это произошло и кто именно его убил, не распространяют.
Кто такой Денис Киреев
Денис Киреев – эксперт банковского сектора, получивший известность в Украине благодаря участию в национальных и международных проектах, финансист, занимавший ТОП-должности в Ощадбанке и Укрэксимбанке.
За более 20 лет работы он сотрудничал с такими западными организациями, как: Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank. Также Киреев работал в СКМ Финанс, где был заместителем генерального директора, после финансист стал работать в австрийской компании GROUP SLAV AG Клюевых. Помимо этого он занимался управлением частными фондами Private equity Fund и Fixed income Fund.
Ранее "Телеграф" писал, что российская сторона нарушила режим тишины и продолжила обстрелы Мариуполя и его окрестностей, то в целях безопасности мариупольцев было принято решение перенеси эвакуацию. Напомним, что о гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения удалось договориться на российско-украинских переговорах.
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