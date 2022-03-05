У центрі Києва вбито учасника переговорів з росією: ходять чутки про держзраду (фото)

За яких обставин трапилося вбивство, невідомо.

У Києві біля Печерського суду було вбито перемовника від України на першій гомельській зустрічі з представниками росії — Денисом Кірєєвим. Зазначимо, що невідомо, яким чином він потрапив до складу української делегації, адже його імені не було в оприлюдненому списку від ВП.

Новина про вбивство Кірєєва повідомив нардеп Олександр Дубинський на своєму Telegram-каналі Dubinsky.pro. Політик зазначив, що Денис Кірєєв підозрювався у держзраді, і нібито був убитий під час затримання співробітниками СБУ.

"Кірєєв — людина Клюєвих " — додав Дубинський.

Зазначимо, що у мережі вже з’явилося спростування причетності Служби безпеки до вбивства.

Видання "Страна", посилаючись на власні джерела, підтвердили вбивство Кірєєва, додавши, що інформацію за яких обставин це сталося і хто саме його вбив, не поширюють.

Хто такий Денис Кірєєв

Денис Кірєєв – експерт банківського сектора, який здобув популярність в Україні завдяки участі в національних та міжнародних проектах, фінансист, який обіймав ТОП-посади в Ощадбанку та Укрексімбанку.

За понад 20 років роботи він співпрацював із такими західними організаціями, як: Citibank, Credit Lyonnais, ING, Rabobank. Також Кірєєв працював у СКМ Фінанс, де був заступником генерального директора, після чого фінансист став працювати в австрійській компанії GROUP SLAV AG Клюєвих. Крім цього, він займався управлінням приватними фондами Private equity Fund і Fixed income Fund.

Раніше "Телеграф" писав, що російська сторона порушила режим тиші і продовжила обстріл Маріуполя та його околиць, то з метою безпеки маріупольців було прийнято рішення перенести евакуацію. Нагадаємо, що про гуманітарні коридори для евакуації мирного населення вдалося домовитися на російсько-українських переговорах.