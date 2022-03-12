Знімав блокпости: поліція затримала нардепа "Слуги народу"

Попередньо відомо, що парламентарій знімав блокпости

Народний депутат України Олександр Куницький від фракції "Слуга народу" потрапив до рук правоохоронців під час зйомок одного з блокпостів ЗСУ.

Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич у Facebook та показав відео затримання.

"Найкращий день", — написав він, але не уточнив, де саме сталося затримання.

Як повідомляє Українська правда, Куницький вів зйомки на блокпості, що у воєнний час категорично заборонено.

Сам же нардеп заперечувати затримання не став, але згодом додав, що у нього все добре

"Чекаємо інформацію від поліції, а потім покажу як було", — написав він у своєму Фейсбуку.

Як відомо, Куницький має свою сторінку на сайті "Миротворець", адміністратори ресурсу звинувачують його в незаконному відвідуванні окупованого Криму, а також у наявності подвійного громадянства, що заборонено українським законодавством.

Нагадаємо, 10 березня при спробі прориву блокпоста було вбито колишнього заступника начальника СБУ в Києві та області Дмитра Дем’яненка.

А 5 березня у Києві було знайдено мертвим Дениса Кірєєва, який був у складі української делегації під час перших переговорів між Україною та Росією після початку вторгнення