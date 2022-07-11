Скандал с замглавы Минсоцполитики: в биографии Сергеевой нашли намеки на интересные связи

Девушка владеет двумя компаниями, за которыми стоят непростые бизнесмены

Скандал с назначением нового заместителя министра социальной политики, кем стала 25-летняя Анна Сергеева, похоже, только набирает обороты. К уже известному факту о том, что она была владелицей компании "Сервис Ревизор", добавились связи с Оксаной Марченко (женой скандального нардепа Виктора Медведчука).

Об интересных фактах из биографии новоиспеченного заместителя министра рассказал на собственной странице в Facebook журналист Юрий Смирнов. По его словам, всю эту информацию можно найти в реестрах, хотя некоторые данные о Сергеевой и ее семье все же "чистились".

Как Сергеева может быть связана с супругой Медведчука?

Как известно, до своего назначения на должность Сергеева была единственным владельцем компании "Сервис Ревизор", однако 8 июля внезапно передала руководство Сергеевой Татьяне Михайловне. Предварительно известно, что это мать 25-летней замминистра.

В бизнес-связях матери Анны Сергеевой обнаружили несколько интересных нюансов. Во-первых, женщина имеет 1,5% компании "Клубный дом "Бриллиант", который находится на бульваре Шевченко в Киеве. В этом же доме проживает Татьяна Тарута — дочь нардепа и бизнесмена Сергея Таруты, а также Максим Шуст — сын Дмитрия Шуста, который был главой благотворительного фонда Виктора Медведчука.

А еще более интересным может показаться тот факт, что основной владелец "Бриллианта" — это компания "Укркапитал", бенефициаром которой является Оксана Марченко. Эта компания располагает 57 объектами недвижимости по всей Украине.

Сергеева и любитель скифского золота Дидковский

В открытых реестрах есть данные о том, что Анна Сергеева также владеет благотворительным фондом "Благотворцы", вторым основателем которой является Зоряна Нагребельная (девичья фамилия — Дидковская). Она также является директором компании "Родовид музей", владельцем которой указан Игорь Дидковский.

Журналист Юрий Смирнов предполагает, что Игорь Дидковский, который в 2007-2009 годах возглавлял партию "Вече", после чего был главой "Мистецького арсенала", является отцом Зоряны Нагребельной. Вероятно, именно ей он подарил по случаю дня рождения ресторан на территории Киево-Печерской лавры, который обошелся в 1,2 миллиона долларов. Об этом бизнесмен рассказывал в интервью "Светской жизни", тогда же он говорил, что владеет самой большой коллекцией скифского золота стоимостью более 18 миллиардов евро.

Ранее "Телеграф" сообщал, что новая, но уже скандальная замминистра закрыла популярный Instagram после волны хейта в сети.