Скандального “Слугу народу” заметили в дорогом ресторане с кучей охраны (фото)

Нардеп Александр Трухин замечен в дорогом ресторане

Народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина, засветившегося в скандальном видео с места ДТП, заметили в дорогом столичном ресторане.

Трухин ужинал в ресторане Black Sheep на Кловском спуске в пятницу, 8 июля, передает "Телеграф".

Компанию ему составил Юрий Голик, который был советником премьер-министра Алексея Гончарука и стал главным идеологом президентской инициативы "Большая стройка".

Александр Трухин и Юрий Голик

Возле ресторана, где встречались бизнесмен и народный депутат, заметили несколько машин с охраной.

Ресторан, в котором проходил ужин, раньше принадлежал российскому комику Сергею Светлакову. Кому принадлежит заведение Black Sheep, точно установить не удалось.

Отметим, что заведение не из дешевых: в нем можно заказать порцию лосося за 975 гривен или 100 грамм щучьей икры за 565 гривен.

Напомним, после скандала с участием в резонансном ДТП, Трухин остался во фракции "Слуга народа" и спокойно ходил на заседания Верховной Рады. Хотя из партии "Слуга народа" его все-таки исключили.

Дтп произошло 23 августа 2021 года. Информацию о присутствии на месте аварии народного депутата пытались скрыть, пока 1 февраля 2022 года не появилось видео с нагрудной камеры патрульного, на котором Трухин просит, чтоб ему разрешили "тихонечко уйти в лес"