Скандального "Слугу народу" помітили у дорогому ресторані з купою охорони (фото)

Нардепа Олександра Трухіна помічено у дорогому ресторані

Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, який засвітився у скандальному відео з місця ДТП, помітили у дорогому столичному ресторані.

Трухін вечеряв у ресторані Black Sheep на Кловському узвозі у п’ятницю, 8 липня, передає "Телеграф".

Компанію йому склав Юрій Голік, який був радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука та став головним ідеологом президентської ініціативи "Велике будівництво".

Олександр Трухін та Юрій Голік

Біля ресторану, де зустрічалися бізнесмен та народний депутат, помітили кілька машин з охороною.

Ресторан, в якому проходила вечеря, раніше належав російському коміку Сергію Світлакову. Кому належить заклад Black Sheep, точно встановити не вдалося.

Зазначимо, що заклад не з дешевих: у ньому можна замовити порцію лосося за 975 гривень або 100 г щучої ікри за 565 гривень.

Нагадаємо, після скандалу з участю у резонансній ДТП, Трухін залишився у фракції "Слуга народу" і спокійно ходив на засідання Верховної Ради. Хоча з партії "Слуга народу" його таки виключили.

ДТП сталося 23 серпня 2021 року. Інформацію про присутність на місці аварії народного депутата намагалися приховати, доки 1 лютого 2022 року не з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, на якому Трухін просить, щоб йому дозволили "тихо піти в ліс"