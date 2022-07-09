Скандального "Слугу народу" помітили у дорогому ресторані з купою охорони (фото)
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 441
Нардепа Олександра Трухіна помічено у дорогому ресторані
Народного депутата від "Слуги народу" Олександра Трухіна, який засвітився у скандальному відео з місця ДТП, помітили у дорогому столичному ресторані.
Трухін вечеряв у ресторані Black Sheep на Кловському узвозі у п’ятницю, 8 липня, передає "Телеграф".
Компанію йому склав Юрій Голік, який був радником прем’єр-міністра Олексія Гончарука та став головним ідеологом президентської ініціативи "Велике будівництво".
Біля ресторану, де зустрічалися бізнесмен та народний депутат, помітили кілька машин з охороною.
Ресторан, в якому проходила вечеря, раніше належав російському коміку Сергію Світлакову. Кому належить заклад Black Sheep, точно встановити не вдалося.
Зазначимо, що заклад не з дешевих: у ньому можна замовити порцію лосося за 975 гривень або 100 г щучої ікри за 565 гривень.
Нагадаємо, після скандалу з участю у резонансній ДТП, Трухін залишився у фракції "Слуга народу" і спокійно ходив на засідання Верховної Ради. Хоча з партії "Слуга народу" його таки виключили.
ДТП сталося 23 серпня 2021 року. Інформацію про присутність на місці аварії народного депутата намагалися приховати, доки 1 лютого 2022 року не з’явилося відео з нагрудної камери патрульного, на якому Трухін просить, щоб йому дозволили "тихо піти в ліс"