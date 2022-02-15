Трухін з посмішкою повернувся до Верховної Ради: фото викликало обговорення у мережі
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Трухін залишився у фракції і прибув до Ради у гарному настрої
У вівторок, 15 лютого, на чергове засідання Верховної Ради прибув народний депутат від президентської партії Олександр Трухін, який нещодавно став фігурантом гучного скандалу через участь у резонансній ДТП.
Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".
Як відомо, після оприлюднення відео, зробленого поліцейськими після аварії із Трухіним, народного депутата вигнали з партії "Слуга народу". Водночас він залишився у фракції.
Судячи з фото, зробленого фотокореспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовим, Трухін має досить гарний настрій.
У коментарях під публікацією фотографа користувачі мережі саркастично жартують над народним обранцем, згадуючи його фрази.
Також у Раді помічено нардепа Максима Бужанського на милиці. Причини невідомі, але, незважаючи на невідому травму, настрій у Бужанського також прекрасний.
Варто також відзначити, що раніше невідомі принесли до стін Ради картонний портрет нардепа Трухіна з цитатами із гучного відео, на якому політик намагався домовитися з поліцейськими, аби "зам`яти" історію з аварією на Бориспільському шосе.
Також зазначимо, що під час засідання фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського, яке відбулося напередодні, питання щодо виключення з її складу народного депутата Олександра Трухіна не розглядалося.
Крім цього, кореспондентові "Телеграфу" вдалося впіймати в об'єктив і народного депутата Олександра Дубинського, який з'явився в Раді в іудейському стосі з написом "Dnipro Jewish Community".
Раніше "Телеграф" повідомляв, як український блогер-музикант оприлюднив новий музичний хіт, де зібрав "ходові" цитати скандального нардепа від президентської партії Трухіна, якими він намагався переконати копів відпустити його.
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