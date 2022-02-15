Рус

Трухін з посмішкою повернувся до Верховної Ради: фото викликало обговорення у мережі

Автор
Наталія Чебан Наталія Чебан
Дата публікації
Читать на русском
Автор
190
Скандальний депутат Олександр Трухін Новина оновлена 15 лютого 2022, 11:49
Скандальний депутат Олександр Трухін

Трухін залишився у фракції і прибув до Ради у гарному настрої

У вівторок, 15 лютого, на чергове засідання Верховної Ради прибув народний депутат від президентської партії Олександр Трухін, який нещодавно став фігурантом гучного скандалу через участь у резонансній ДТП.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Як відомо, після оприлюднення відео, зробленого поліцейськими після аварії із Трухіним, народного депутата вигнали з партії "Слуга народу". Водночас він залишився у фракції.

Судячи з фото, зробленого фотокореспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовим, Трухін має досить гарний настрій.

Усміхнений Трухін в Раді
Усміхнений Трухін в Раді

У коментарях під публікацією фотографа користувачі мережі саркастично жартують над народним обранцем, згадуючи його фрази.

Реакція користувачів мережі
Реакція користувачів мережі

Також у Раді помічено нардепа Максима Бужанського на милиці. Причини невідомі, але, незважаючи на невідому травму, настрій у Бужанського також прекрасний.

Засідання ВРУ
Засідання ВРУ

Варто також відзначити, що раніше невідомі принесли до стін Ради картонний портрет нардепа Трухіна з цитатами із гучного відео, на якому політик намагався домовитися з поліцейськими, аби "зам`яти" історію з аварією на Бориспільському шосе.

Картонний портрет нардепа поставили поблизу приміщення Ради
Картонний портрет нардепа поставили поблизу приміщення Ради

Також зазначимо, що під час засідання фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського, яке відбулося напередодні, питання щодо виключення з її складу народного депутата Олександра Трухіна не розглядалося.

Крім цього, кореспондентові "Телеграфу" вдалося впіймати в об'єктив і народного депутата Олександра Дубинського, який з'явився в Раді в іудейському стосі з написом "Dnipro Jewish Community".

Депутат Олександр Дубінський на засіданні Ради
Депутат Олександр Дубінський на засіданні Ради

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український блогер-музикант оприлюднив новий музичний хіт, де зібрав "ходові" цитати скандального нардепа від президентської партії Трухіна, якими він намагався переконати копів відпустити його.

Теги:
#ВРУ #Рада #Засідання #Олександр Трухін
Скандальний депутат Олександр Трухін
Політика
Трухін з посмішкою повернувся до Верховної Ради: фото викликало обговорення у мережі
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Скандальний депутат Олександр Трухін
Трухін з посмішкою повернувся до Верховної Ради: фото викликало обговорення у мережі
Дата публікації
Категорія
Президент України Володимир Зеленський та бізнесмен Ігор Коломойський
Коломойський розповів, чи зустрічається із Зеленським і чи хоче його другого терміну
Дата публікації
Категорія
Львів стає притулком для українців на випадок вторгнення РФ
Львів не гумовий: як загроза вторгнення вплинула на ринок нерухомості у "столиці" Західної України
Дата публікації
Категорія
Частина навчань завершена
Росія відводить частину військ від кордонів України: подробиці
Дата публікації
Категорія
Біатлон на Олімпіаді
Біатлон та сноуборд: пряма трансляція 11-го ігрового дня на Олімпіаді у Пекіні