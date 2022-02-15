Трухін з посмішкою повернувся до Верховної Ради: фото викликало обговорення у мережі

Трухін залишився у фракції і прибув до Ради у гарному настрої

У вівторок, 15 лютого, на чергове засідання Верховної Ради прибув народний депутат від президентської партії Олександр Трухін, який нещодавно став фігурантом гучного скандалу через участь у резонансній ДТП.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу".

Як відомо, після оприлюднення відео, зробленого поліцейськими після аварії із Трухіним, народного депутата вигнали з партії "Слуга народу". Водночас він залишився у фракції.

Судячи з фото, зробленого фотокореспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовим, Трухін має досить гарний настрій.

Усміхнений Трухін в Раді

У коментарях під публікацією фотографа користувачі мережі саркастично жартують над народним обранцем, згадуючи його фрази.

Реакція користувачів мережі

Також у Раді помічено нардепа Максима Бужанського на милиці. Причини невідомі, але, незважаючи на невідому травму, настрій у Бужанського також прекрасний.

Засідання ВРУ

Варто також відзначити, що раніше невідомі принесли до стін Ради картонний портрет нардепа Трухіна з цитатами із гучного відео, на якому політик намагався домовитися з поліцейськими, аби "зам`яти" історію з аварією на Бориспільському шосе.

Картонний портрет нардепа поставили поблизу приміщення Ради

Також зазначимо, що під час засідання фракції "Слуга народу" за участю президента України Володимира Зеленського, яке відбулося напередодні, питання щодо виключення з її складу народного депутата Олександра Трухіна не розглядалося.

Крім цього, кореспондентові "Телеграфу" вдалося впіймати в об'єктив і народного депутата Олександра Дубинського, який з'явився в Раді в іудейському стосі з написом "Dnipro Jewish Community".

Депутат Олександр Дубінський на засіданні Ради

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український блогер-музикант оприлюднив новий музичний хіт, де зібрав "ходові" цитати скандального нардепа від президентської партії Трухіна, якими він намагався переконати копів відпустити його.