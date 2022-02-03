"У мене в багажнику є сумка з чудесами": у мережі з'явилася пісня про Трухіна

Пройшло вже пів року з моменту резонансної ДТП за участі "зеленого" депутата, проте розмови про подію дотепер не вщухають

Популярний український блогер Володимир Завгородній оприлюднив новий музичний хіт, головним героєм якого став народний депутат від президентської партії Олександр Трухін, якого підозрюють у причетності до резонансної аварії. На створення нової пісні блогера підштовхнув оприлюднений "Українською правдою" відеозапис з місця автопригоди, на якому чітко видно, як чиновник намагається відкупитися від поліцейських та втекти з місця ДТП.

У своєму новому хіті, опублікованому на ютуб-каналі, музикант зібрав "ходові" цитати Трухіна, якими він намагався переконати копів відпустити його. Туди увійшли: "піду тихенько в ліс", "у багажнику є сумка із 150 бонусами, 150 цукерками, шоколадками та печивом", а також про необхідність зробити дзвінок нинішньому міністру внутрішніх справ Денису Монастирському.

Пісня про Трухіна на Ютубі

У коментарях під відео користувачі мережі активно долучаються до обговорення відео та відзначають, що нова пісня блогера — просто "шедевр".

Варто відзначити, що цей сингл — далеко не перша робота Завгороднього, яка стосується інцидентів за участі відомих українських діячів. Раніше він вже випускав відео, головними героями якого стали колишній президент України Петро Порошенко та нинішній глава держави — Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що кількома днями раніше, а себто у вівторок, 1 лютого, мережа вибухнула появою відеозапису з місця дорожньо-транспортної пригоди, що трапилася влітку на Бориспільському шосе. Резонанс цій справі надав факт того, що винуватцем жахливої аварії став народний обранець від президентської партії Олександр Трухін, хоча сам нардеп свою причетність до події спростовував.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що після того, як справа про аварію набула розголосу, слуга народу заявив про готовність скласти мандат, якщо цього вимагатимуть його однопартійці.