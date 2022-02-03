"У меня в багажнике есть сумка с чудесами": в сети появилась песня о Трухине

Прошло уже полгода с момента резонансного ДТП с участием "зеленого" депутата, однако разговоры о происшествии до сих пор не утихают

Популярный украинский блогер Владимир Завгородний обнародовал новый музыкальный хит, главным героем которого стал народный депутат от президентской партии Александр Трухин, подозреваемый в причастности к резонансной аварии. На создание новой песни блогера подтолкнула обнародованная "Украинской правдой" видеозапись с места происшествия, на которой отчетливо видно, как чиновник пытается откупиться от полицейских и скрыться с места ДТП.

В своем новом хите, опубликованном на ютуб-канале, музыкант собрал "ходовые" цитаты Трухина, которыми он пытался убедить копа отпустить его. Туда вошли такие: "уйду тихонько в лес", "в багажнике есть сумка со 150 бонусами, 150 конфетами, шоколадками и печеньем", а также о необходимости сделать звонок нынешнему министру внутренних дел Денису Монастырскому.

Песня о Трухине на Ютубе

В комментариях под видео пользователи сети активно приобщаются к обсуждению видео и отмечают, что новая песня блогера просто "шедевр".

Стоит отметить, что этот сингл далеко не первая работа Завгороднего, которая касается инцидентов с участием известных украинских деятелей. Ранее он уже выпускал видео, главными героями которого стали бывший президент Украины Петр Порошенко и нынешний глава государства Владимир Зеленский.

Напомним, что несколькими днями ранее, а во вторник, 1 февраля, сеть взорвалась появлением видеозаписи с места дорожно-транспортного происшествия, произошедшего летом на Бориспольском шоссе. Резонанс этому делу придал факт того, что виновником ужасающей аварии стал народный избранник от президентской партии Александр Трухин, хотя сам нардеп свою причастность к происшествию опровергал.

Ранее "Телеграф" сообщал, что после того, как дело об аварии получило огласку, слуга народа заявил о готовности составить мандат, если этого потребуют его однопартийцы.