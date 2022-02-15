Трухин с улыбкой вернулся в Верховную Раду: фото вызвало обсуждение в сети

Трухин остался во фракции и прибыл в Раду в хорошем настроении

Во вторник, 15 февраля, на очередное заседание Верховной Рады прибыл народный депутат от президентской партии Александр Трухин, недавно ставший фигурантом громкого скандала из-за участия в резонансном ДТП.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа".

Как известно, после обнародования видео, сделанного полицейскими после аварии с Трухиным, народный депутат был изгнан из партии "Слуга народа", но в то же время он остался во фракции.

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Судя по фото, сделанному фотокорреспондентом "Телеграфа" Яном Доброносовым, Трухин имеет довольно хорошее настроение.

Улыбающийся Трухин в Раде

В комментариях под публикацией фотографа пользователи сети шутят над народным избранником, вспоминая его фразы.

Реакция пользователей сети

Также в Раде замечен нардеп Максим Бужанский на костылях. Причины неизвестны, но, несмотря на неизвестную травму, настроение у Бужанского тоже прекрасное.

Заседание ВРУ

Стоит отметить, что ранее неизвестные принесли к стенам Рады картонный портрет нардепа Трухина с цитатами из громкого видео, на котором политик пытался договориться с полицейскими, чтобы "замять" историю с аварией на Бориспольском шоссе.

Картонный портрет нардепа поставили вблизи помещения Рады.

Также отметим, что в ходе состоявшегося накануне заседания фракции "Слуга народа" с участием президента Украины Владимира Зеленского вопрос об исключении из ее состава народного депутата Александра Трухина не рассматривался.

Кроме этого, кореспонденту "Телеграфа" удалось поймать в объектив и народного депутата Александра Дубинского, который появился в Раде в иудейской кипе с надписью "Dnipro Jewish Community".

Нардеп Александр Дубинский на заседании Рады

Ранее "Телеграф" сообщал, как украинский блоггер-музыкант обнародовал новый музыкальный хит, где собрал "ходовые" цитаты скандального нардепа от президентской партии Трухина, которыми он пытался убедить копов отпустить его.