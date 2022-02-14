Трухин явился на заседание "Слуг народа" с Зеленским, но никого это не смутило

У "Слуг народа" и президента есть более важные темы, чем попавшие в громкие скандалы с уголовным привкусом депутаты

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 14 февраля, вечером собрал заседание фракции "Слуга народа". Мероприятие состоялось с целью обсуждения ряда законопроектов и мобилизации голосов от фракции. Примечательно, что на собрание фракции спокойно пришли и попавшие в громкие скандалы нардепы Александр Трухин (участник скандального ДТП, который предлагал взятку полицейскому) и обвиняемый во взяточничестве Сергей Кузьминых.

Об этом "Телеграфу" сообщают не под запись участники встречи.

"Говорил только президент. Он собрал для того, чтобы, во-первых, сказать, что причин для тревоги действительно нет, что вторжения не будет. Во вторых, чтобы мобилизовать голоса депутатов, чтобы фракция показывала, что она готова работать и показывать результат. А также, сказал о важности принятия законопроекта об экономическом паспорте. Он должен быть уже на этой неделе, про отдаленное голосование для болеющих депутатов. Взять за основу как в Совете Европы, будет выводиться отдельно на экран голосование депутата, но это требует дополнительных изменений в законодательстве. Также обсуждали поднятие зарплат военным на 30% уже сейчас, указ уже есть. Вопросы никто не задавал, только Мезенцева сказала про то, что нужно снизить цену на газ для бизнеса, что бизнес не тянет и все, вопросов по Трухину и Кузьминых не обсуждали",- пересказывают источники.

По словам участников встречи, на заседании был и сам Александр Трухин, а также был нардеп Сергей Кузьминых, которого заметил журналист "Телеграфа". Депутата НАБУ обвиняет во взятках. Ему, к слову, уже четвёртое заседание суда не могут избрать меру пресечения.

"Сейчас есть более важные темы, надо же понимать приоритеты, никто по этим депутатам вопросы не задавал. НАТО тоже не обсуждали, но курс мы свой менять не собираемся. А вот с Минском будет более сложный процесс",- пересказывает ещё один депутат.

Как сообщалось, резонансная авария с вероятным участием народного депутата от "Слуги народа" Александра Трухина произошла еще 23 августа 2021 на Бориспольском шоссе.

Тогда его причастность к ДТП на 100% доказана не была, да и сам нардеп до последнего свою вину отрицал. Однако вновь общественный интерес к теме возник после публикации 1 февраля расследования журналистов "Украинской правды" и появления в сети видео, из которого видно, что народный избранник действительно был на месте ДТП.

Уже 2 февраля Трухина лишили членства в партии "Слуга народа" и отстранили от должности главы Полтавской организации партии.

Также появившееся видео с нагрудной камеры патрульного вызвало ажиотаж у правоохранителей. Правда, в Госбюро расследований решили выдвинуть претензии к полицейскому, а не к депутату.

Позже в Офисе генерального прокурора сообщили, что дело против Трухина открыто из-за попытки дать взятку правоохранителю.

К слову, Зеленский также реагировал на всплывшее видео с Трухиным. И тогда он был категоричен: мол, перед законом и справедливостью все равны.

После этого Трухина собирались исключить из фракции "Слуга народа" и вроде как даже планировали созвать внеочередное заседание Рады. Однако в итоге этого не произошло и по сей день.

Уже 7 февраля в ГБР заявили, что изучили все видео с машиной нардепа, но личность водителя еще устанавливают. Все, что выяснили — это что за рулем был человек в красном.

Касательно ситуации с Кузьминых, то это тоже уже не "свежая" история. Еще 28 января детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали народного депутата "Слуги народа" его при передаче значительной суммы денег, которые детективы квалифицируют как получение взятки.

Уже позже, 2 февраля, в сети появилось видео, на котором зафиксирован народный депутат Украины, берущий взятку в сумме 558 тысяч гривен.

Нардеп не являлся на вызовы правоохранителей и отсутствовал по месту проживания, в связи с чем его 3 февраля объявили в розыск.

Уже на следующий день Кузьминых на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что не знал, что его не могут найти. Также он заявил о готовности к участию в процессе и личной заинтересованности в даче показаний, но заявил, что ни он, ни его адвокат не получали повесток.

7 февраля Кузьминых задержали сотрудники НАБУ. С тех пор суд все пытается избрать ему меру пресечения.