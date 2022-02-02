Зеленский отреагировал на скандальное видео с Трухиным

Это не первый скандал с членом президентской партии "Слуга народа"

Президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение партии "Слуга народа" исключить нардепа Александра Трухина из своих рядов после обнародования резонансного видео последствий ДТП в августе 2021 года.

Об этом он сказал на брифинге с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте.

Он отметил, что все должны быть равны и заявил, что это вопрос справедливости.

Напомним, что видео опубликовала "Украинская правда". На кадрах с камеры полицейского голос на фоне просит отпустить его, что он "уйдет в лес" и после поговорит с главой МВД Денисом Монастырским. Также правоохранитель Сергей Петрик сообщил, что ему предлагали взятку.

По этому факту уже начато уголовное расследование под контролем НАБУ. Отметим, что в Госбюро расследований, которое занимается делом о ДТП Трухина видео не видели ранее — согласно их заявлению, также для них новыми стали показания полицейского.

Как ранее писал "Телеграф" дело Трухина вызвало отклик в партии "Слуга народа" — глава парламентской фракции Давид Арахамия хочет собрать Верховную Раду и заслушать доклады глав части ведомств и Генпрокурора по этому и еще семи делам, которые касаются в частности действующего нардепа Сергея Кузьминых, исключенного из "СН" Александра Юрченко и пятого украинского президента Петра Порошенко.